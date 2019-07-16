Vitória

Carro pega fogo em Jardim Camburi

Apesar do evento, o proprietário do carro não solicitou perícia

Um veículo pegou fogo na tarde desta terça-feira (16), por volta das 15h, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma equipe esteve no local e combateu o incêndio, que não deixou vítimas.