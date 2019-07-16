Home
>
Grande Vitória
>
Carro pega fogo em Jardim Camburi

Carro pega fogo em Jardim Camburi

Apesar do evento, o proprietário do carro não solicitou perícia

Isabella Arruda

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de julho de 2019 às 19:43

 - Atualizado há 6 anos

Incêndio em carro na rua Fortunato Abreu Gagno, em Jardim Camburi Crédito: Erasmo Gazolli

Um veículo pegou fogo na tarde desta terça-feira (16), por volta das 15h, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, uma equipe esteve no local e combateu o incêndio, que não deixou vítimas.

Recomendado para você

Condutor disse ter aceitado corrida de R$ 90 do Rio de Janeiro para Vitória e estava levando uma passageira, que a PRF constatou ser foragida da Justiça; os dois foram detidos

Motorista de app é flagrado transportando carga de lança-perfume em Guarapari

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

> Oito ocorrências de incêndio em vegetação em menos de 24h no Sul do ES

Apesar do evento, o proprietário do carro não solicitou perícia. 

VEJA VÍDEO

> Mulher tem ataque de fúria e coloca fogo na moto do ex em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

vitória

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais