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Susto

Carro pega fogo e deixa trânsito lento na BR 262, em Cariacica

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, apesar do susto, não houve vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 10:31

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 10:31

Um Fiat Palio pegou fogo na BR 262, em Campo Grande, Cariacica, na manhã desta terça-feira (31). O incidente ocorreu por volta de 6h30, na pista central, no sentido Vitória.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que, apesar do susto, não houve vítimas. O trânsito ficou lento no local. Ainda não há informações sobre o que iniciou as chamas.
O dono do veículo, o mecânico Gaicione Miranda, contou que estava indo deixar a esposa no serviço quando parou no semáforo e o carro morreu. "Eu tentei dar partida e ele começou a pegar fogo. Eu sai, tirei o extintor e puxei o freio de mão. A gente saiu do carro e tentei combater o incêndio, mas não consegui e fui pro acostamento ligar para os bombeiros".
Carro pega fogo na BR 262, Tinha acabado de vender o veículo lamenta o dono
O mecânico acredita que o que causou o fogo foi a mangueira de combustível. "Creio que soltou e causou o incêndio". 
MECÂNICO TINHA VENDIDO O CARRO
Gaicione tinha acabado de vender o carro e iria entregar ao novo dono esta tarde. "Talvez não era da vontade de Deus que o prejuízo ficasse na mão de outro". O veículo não possuía seguro.
Com informações de Caíque Verli
 

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