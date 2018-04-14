Carro pega fogo após colidir com táxi na Rodovia Audifax Barcelos

Um Chevrolet Prisma pegou fogo após perder o controle e bater de frente com um táxi na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta da meia-noite deste sábado (14). Minutos após a batida, o veículo ficou em chamas e os motoristas que passavam pelo local tiveram que esperar para passar pela rodovia.
O internauta Leandro registrou o carro em chamas. Veja o vídeo abaixo.
O acidente teria acontecido por causa da pista molhada. Na manhã deste sábado (14) não tinham mais destroços do veículo queimado na pista.
Segundo testemunhas, apesar da colisão e do veículo em chamas, ninguém ficou ferido.