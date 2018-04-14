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na Serra

Carro pega fogo após colidir com táxi na Rodovia Audifax Barcelos

O acidente aconteceu por volta da meia-noite deste sábado. Ninguém ficou ferido

Publicado em 14 de Abril de 2018 às 11:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 abr 2018 às 11:27
Os dois veículos teriam batido de frente. Ninguém ficou ferido no acidente Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um Chevrolet Prisma pegou fogo após perder o controle e bater de frente com um táxi na Rodovia Audifax Barcelos, na Serra, por volta da meia-noite deste sábado (14). Minutos após a batida, o veículo ficou em chamas e os motoristas que passavam pelo local tiveram que esperar para passar pela rodovia. 
O internauta Leandro registrou o carro em chamas. Veja o vídeo abaixo.
O acidente teria acontecido por causa da pista molhada. Na manhã deste sábado (14) não tinham mais destroços do veículo queimado na pista.
> Sinalização na região do novo Aeroporto ainda confunde motoristas
Segundo testemunhas, apesar da colisão e do veículo em chamas, ninguém ficou ferido. 

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