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Carro fica totalmente destruído após pegar fogo em Camburi

Dono do veículo, um Peugeot 207, só percebeu a fumaça saindo do carro ao ser alertado por outros motoristas

Publicado em 25 de Agosto de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2018 às 14:09
Um carro pegou fogo ao passar pela Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta de 10h20.
O dono do veículo, que não quis se identificar, contou que tem Peugeot 207, da cor azul,  há cerca de um ano e que o carro não tinha seguro. Ele disse ainda que o veículo nunca havia apresentado nenhum tipo de problema. Porém, nesta manhã, quando ele voltava da Praia da Costa, em Vila Velha, começou a ser alertado por outros motoristas de que estava saindo fumaça do carro, como um princípio de incêndio, que, até então, ele não havia percebido.
O motorista contou que imediatamente parou o carro na avenida e desceu do Peugeot, momento em que as chamas se espalharam. Outros motoristas que passavam pelo local naquele momento ainda tentaram ajudar a apagar o fogo, usando os próprios extintores de incêndio, mas não conseguiram.
VEJA O VÍDEO
De acordo com o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, havia risco de explosão, pois o veículo era equipado com gás veicular.
A equipe de bombeiros chegou ao local cinco minutos após ser avisada da ocorrência e conseguiu apagar o incêndio. Mas o carro teve perda total.
Durante a ocorrência, logo após a descida da Ponte de Camburi, no sentido Serra, as pistas precisaram ser interditadas, e o trânsito foi desviado para dentro de Jardim da Penha.
Com informações de Elis Carvalho.

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