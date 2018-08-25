Carro fica totalmente destruído após pegar fogo em Camburi

Um carro pegou fogo ao passar pela Avenida Dante Michelini, na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã deste sábado (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início por volta de 10h20.

O dono do veículo, que não quis se identificar, contou que tem Peugeot 207, da cor azul, há cerca de um ano e que o carro não tinha seguro. Ele disse ainda que o veículo nunca havia apresentado nenhum tipo de problema. Porém, nesta manhã, quando ele voltava da Praia da Costa, em Vila Velha, começou a ser alertado por outros motoristas de que estava saindo fumaça do carro, como um princípio de incêndio, que, até então, ele não havia percebido.

O motorista contou que imediatamente parou o carro na avenida e desceu do Peugeot, momento em que as chamas se espalharam. Outros motoristas que passavam pelo local naquele momento ainda tentaram ajudar a apagar o fogo, usando os próprios extintores de incêndio, mas não conseguiram.

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De acordo com o tenente Rainer, do Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, havia risco de explosão, pois o veículo era equipado com gás veicular.

A equipe de bombeiros chegou ao local cinco minutos após ser avisada da ocorrência e conseguiu apagar o incêndio. Mas o carro teve perda total.

Durante a ocorrência, logo após a descida da Ponte de Camburi, no sentido Serra, as pistas precisaram ser interditadas, e o trânsito foi desviado para dentro de Jardim da Penha.