Carro fica pendurado em ponte após acidente na BR 101 em João Neiva

Um carro ficou pendurado sobre a ponte Piraqueaçu, no quilômetro 202 da BR 101, em João Neiva, após sair da pista e colidir contra um guarda-corpo (proteção instalada no entorno da pista) na tarde desta quinta-feira (11). Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.
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Devido ao acidente, o trânsito na região seguiu em sistema pare e siga e por volta das 16h15 a via foi liberada. Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas para retirar o veículo do local.
A ponte está construída sobre uma ferrovia da Vale. Acionada pela reportagem, a empresa informou que o tráfego de trens está concentrado em uma linha da ferrovia (há duas), por precaução, mantendo os horários. "Os riscos foram avaliados pela equipe de segurança", concluiu.