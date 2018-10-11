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Acidente

Carro fica pendurado em ponte após acidente na BR 101 em João Neiva

Apesar do acidente, ninguém ficou ferido; trânsito na região seguiu em sistema pare e siga até às 16h15
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 out 2018 às 18:55

Publicado em 11 de Outubro de 2018 às 18:55

Acidente sobre a Ponte Piraqueaçu, em João Neiva Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um carro ficou pendurado sobre a ponte Piraqueaçu, no quilômetro 202 da BR 101, em João Neiva, após sair da pista e colidir contra um guarda-corpo (proteção instalada no entorno da pista) na tarde desta quinta-feira (11). Apesar do ocorrido, ninguém ficou ferido.
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Devido ao acidente, o trânsito na região seguiu em sistema pare e siga e por volta das 16h15 a via foi liberada. Equipes da Eco101, concessionária que administra a rodovia, foram acionadas para retirar o veículo do local.
A ponte está construída sobre uma ferrovia da Vale. Acionada pela reportagem, a empresa informou que o tráfego de trens está concentrado em uma linha da ferrovia (há duas), por precaução, mantendo os horários. "Os riscos foram avaliados pela equipe de segurança", concluiu.
> Motorista morre em acidente na BR 101 em Fundão

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