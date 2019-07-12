Carro fica destruído em colisão contra poste em Vitória

No veículo, um Renault Captur, que teve a frente completamente destruída, estavam o motorista e o carona. Eles seguiam no sentido São Pedro. Segundo o pai do motorista, que esteve no local após o acidente, o filho estava indo levar o amigo em casa quando passou com o carro na lombada, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e atingiu o poste.