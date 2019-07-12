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Susto

Carro fica destruído em colisão contra poste em Vitória

O acidente aconteceu por volta das 4h45 na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência

Publicado em 

12 jul 2019 às 11:37

Publicado em 12 de Julho de 2019 às 11:37

Um motorista de 39 anos passou por um susto após bater o carro que dirigia contra um poste na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (12). O acidente aconteceu por volta das 4h45 na altura do bairro Resistência.
No veículo, um Renault Captur, que teve a frente completamente destruída, estavam o motorista e o carona. Eles seguiam no sentido São Pedro. Segundo o pai do motorista, que esteve no local após o acidente, o filho estava indo levar o amigo em casa quando passou com o carro na lombada, perdeu o controle do veículo, que rodou na pista e atingiu o poste.
> Motociclista morre em acidente na ES-010, na Serra
Ao pai, o motorista disse que pode ter cochilado ao volante e que, ao passar na lombada, o veículo se desgovernou. Com dores no corpo, o condutor foi encaminhado para um hospital particular de Vitória. O carona não se feriu.
> São Paulo: acidente entre ônibus e caminhões deixa ferido
Por causa do impacto, o poste quebrou e os fios de energia e de empresas de comunicação ficaram atravessados na rodovia.
Com informações de Eduardo Dias

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