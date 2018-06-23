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BR 101

Carro fica destruído e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra

A colisão, que aconteceu por volta de 14h40, no quilômetro 243 da BR 101, na Serra, deixou veículo destruído

Publicado em 23 de Junho de 2018 às 19:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2018 às 19:01
Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (23). A colisão, que aconteceu por volta de 14h40, no quilômetro 243 da BR 101, na Serra, deixou o carro de passeio destruído.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, os feridos foram atendidos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhadas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. O tráfego fluiu em sistema Pare e Siga e foi liberado por volta de 15h30.

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