Carro fica destruído e duas pessoas ficam feridas em acidente na Serra

Um acidente envolvendo uma caminhonete e um carro de passeio deixou duas pessoas feridas na tarde deste sábado (23). A colisão, que aconteceu por volta de 14h40, no quilômetro 243 da BR 101, na Serra, deixou o carro de passeio destruído.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via, os feridos foram atendidos por uma ambulância da própria concessionária e encaminhadas para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, também na Serra. O tráfego fluiu em sistema Pare e Siga e foi liberado por volta de 15h30.