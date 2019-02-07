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Lagoa de Maringá

Carro é retirado de lagoa na Serra

O acidente vitimou o idoso Danilo Carlos de Souza, de 75 anos
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

07 fev 2019 às 17:30

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 17:30

Carro foi retirado da lagoa por volta das 14h30 desta quinta-feira (7) Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória
O carro que caiu nesta quarta-feira (7) na lagoa de Maringá, no município da Serra, foi removido do local por volta das 14h30 desta quinta-feira (8). O acidente vitimou o idoso Danilo Carlos de Souza, de 75 anos, que morava no bairro em que a fatalidade aconteceu. Ele dirigia no sentido Maringá para Barcelona, na Rodovia ES 010, quando perdeu o controle da direção e foi parar dentro da água, com as rodas do veículo para cima.
> Motorista morre após carreta carregada de granito tombar no Caparaó
O sepultamento de Danilo Carlos aconteceu na manhã desta quinta-feira (7) no cemitério Jardim da Paz, na Serra. Assim como a Polícia Civil, a família suspeita de que ele tenha sofrido algum mal-estar que o fez perder o controle da direção, já que ele era considerado uma pessoa cuidadosa e que sempre andava correto no trânsito.
Danilo foi sepultado na manhã desta quinta-feira (7) Crédito: Reprodução
O CASO
Um homem morreu após cair com o carro em um rio às margens da Avenida Norte Sul, entre os bairros Barcelona e Porto Canoa, na Serra, na manhã desta quarta-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na descida de Barcelona.
Familiares que foram ao local reconheceram o carro e o modelo e disseram que o motorista é um aposentado, Danilo Carlos de Souza, de 74 anos. Ele mora em Maringá, um bairro próximo ao local do acidente, e familiares acreditam que ele tinha acabado de sair de casa quando ocorreu o acidente. A Polícia Civil suspeita que ele tenha tido um mal súbito enquanto dirigia e caiu no rio. 
> Briga por radares em trecho da BR 101, na Serra, vai parar na justiça
A Polícia Militar informou que dois soldados pularam na água para retirar o homem do carro. Um soldador viu a movimentação e pulou na água para ajudar os soldados. Eles remaram com uma canoa até o local do acidente, viraram o carro e tiraram Danilo do volante. O carro, de modelo não informado e de cor vermelha, ficou com as rodas para cima.
Segundo testemunhas, o aposentado ficou preso no cinto de segurança por pelo menos 10 minutos. O Samu foi ao local e reanimou o homem, mas ele acabou morrendo a caminho do hospital.

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