Carro é engolido por buraco dentro de condomínio em Jardim Camburi

O incidente ocorreu na manhã desta terça-feira (06) e, apesar do susto, ninguém se feriu

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 14:33 - Atualizado há 6 anos

Um susto daqueles para um morador do Edifício Alhambra, na Rua José Celso Cláudio, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na manhã desta terça-feira (06). Isso porque um carro foi parcialmente engolido por um buraco que se abriu no estacionamento do condomínio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Uma equipe da Defesa Civil foi acionada e se deslocou ao local para avaliar a possibilidade de comprometimento da estrutura, já que o buraco fica próximo dos alicerces dos edifícios.

Em resposta à reportagem, a Defesa Civil de Vitória informou que o afundamento ocorreu porque o piso está localizado sobre uma laje que cobria uma fossa antiga. Ainda segundo o órgão municipal, não foi verificado indícios de risco estrutural para os prédios do entorno.

A área onde ocorreu o afundamento foi isolada e as demais providências, como a retirada do veículo e a correção do local, ficarão a cargo do próprio condomínio.









