Carro é arrastado por dez metros após bater em ônibus em Cariacica

Acidente em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste domingo (03) Crédito: Vitor Jubini

Um policial aposentado de 62 anos teve o carro, um Palio Weekend, atingido por um ônibus do Transcol em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste domingo (03). O carro foi arrastado por cerca de 10 metros.

O acidente aconteceu no momento em que o veículo saía da avenida Getúlio Vargas quando o coletivo da linha 582 vinha pela BR 262, sentido Vitória. No Palio, além do aposentado, estava também uma mulher. Os dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a um hospital particular de Cariacica.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não é possível dizer, ainda, qual dos dois veículos avançou o sinal e provocou o acidente.



