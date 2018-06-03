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Acidente

Carro é arrastado por dez metros após bater em ônibus em Cariacica

Acidente aconteceu na BR 262. No carro de passeio estavam duas pessoas, que ficaram levemente feridas

Publicado em 03 de Junho de 2018 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jun 2018 às 13:36
Acidente em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste domingo (03) Crédito: Vitor Jubini
Um policial aposentado de 62 anos teve o carro, um Palio Weekend, atingido por um ônibus do Transcol em Campo Grande, Cariacica, na manhã deste domingo (03). O carro foi arrastado por cerca de 10 metros.
O acidente aconteceu no momento em que o veículo saía da avenida Getúlio Vargas quando o coletivo da linha 582 vinha pela BR 262, sentido Vitória. No Palio, além do aposentado, estava também uma mulher. Os dois tiveram ferimentos leves e foram encaminhados a um hospital particular de Cariacica.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que não é possível dizer, ainda, qual dos dois veículos avançou o sinal e provocou o acidente.
 
 

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