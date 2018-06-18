Carro é alvo de tiro durante passeio de família em Linhares

Uma família composta pelo marido de 28 anos, a esposa de 25 anos e o filho de apenas 1 ano foi surpreendida por um tiro durante um passeio de carro, na tarde deste domingo (17), no bairro Novo Horizonte, em Linhares.
De acordo com a Polícia Militar, o casal e a criança seguia em um Volkswagen Polo quando outro veículo, um Volkswagen Golf, fechou bruscamente o carro da família ao entrar na avenida Presidente Costa e Silva.
Em seguida, durante o deslocamento, ao emparelhar os dois automóveis, um ocupante do Golf atirou contra o Polo. A bala ficou alojada na porta esquerda do veículo da família. Assustado e preocupado com a esposa e com o filho, o homem arrancou com o carro até a casa de um parente, que fica nas proximidades. Ninguém se feriu.
Os ocupantes do Golf fugiram com o automóvel. A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não encontrou os suspeitos. O caso será investigado pela 16ª Delegacia Regional de Linhares.