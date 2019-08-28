Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:15
- Atualizado há 6 anos
Um carro desgovernado atropelou um homem na calçada e invadiu uma loja de material de construção localizado na Rua Emygdio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (28).
Além do pedestre, o motorista do veículo também ficou ferido. Testemunhas contaram que o acidente aconteceu por volta das 8 horas, pouco tempo após o estabelecimento iniciar o expediente. Nenhum funcionário ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.
