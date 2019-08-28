Acidente

Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha

O motorista do veículo e o pedestre foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Carro chegou a invadir uma loja de material de construção, em Aribiri

Publicado em 28 de agosto de 2019 às 12:15 - Atualizado há 6 anos

Carro desgovernado atropela pedestre na calçada Crédito: Internauta/Via WhatsApp

Um carro desgovernado atropelou um homem na calçada e invadiu uma loja de material de construção localizado na Rua Emygdio Ferreira Sacramento, no bairro Aribiri, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (28).

Além do pedestre, o motorista do veículo também ficou ferido. Testemunhas contaram que o acidente aconteceu por volta das 8 horas, pouco tempo após o estabelecimento iniciar o expediente. Nenhum funcionário ficou ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu as vítimas.

Carro desgovernado invade calçada e atropela pedestre em Vila Velha

VEJA VÍDEO

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta