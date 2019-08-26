Carro desgovernado desce ladeira e cai dentro de igreja em Cariacica Crédito: Internautas

Cariacica, na manhã desta segunda-feira (26), levou um grande susto ao ver um carro caído dentro de uma igreja. O veículo desgovernado invadiu o local após derrapar de uma ladeira. Não havia ninguém dentro do carro e não houve feridos. Quem passou pela Rua Belo Horizonte, em Valverde,, na manhã desta segunda-feira (26), levou um grande susto ao ver um carro caído dentro de uma igreja. O veículoinvadiu o local após derrapar de uma ladeira. Não havia ninguém dentro do carro e não houve feridos.

SUSTO

De acordo com um morador da região, de 27 anos, que preferiu não se identificar, o acidente aconteceu por volta das 23 horas do último domingo (25).

Ele conta que no momento da colisão foi surpreendido por um forte barulho. Como estava chovendo, não saiu para ver o que tinha acontecido. Apenas na manhã desta segunda-feira (26), ao sair para trabalhar como auxiliar de serviços gerais, ele viu a cena da batida.

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"Por volta das 5h30 eu vi o carro atravessado na igreja. Uma imagem surpreendente. Os moradores contam que o dono do veículo o deixou estacionado na ladeira sem o freio de mão. O carro derrapou, desgovernado, passou pela Rua Belo Horizonte e invadiu a igreja evangélica. O impacto foi tão forte que o veículo atravessou as barras de proteção, de ferro. Depois quebrou o muro, o telhado, e ficou parcialmente dentro da igreja", contou.

Carro desgovernado desce ladeira e cai dentro de igreja em Cariacica Crédito: Internauta

O auxiliar de serviços gerais contou, ainda, que o local exato invadido pelo carro é onde funciona a escolinha da igreja. Não havia ninguém no imóvel e não houve feridos.