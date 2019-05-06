Carro da TV Vitória é incendiado durante operação da Polícia Civil

Nesse momento, quando estavam a caminho da Patrimonial, a equipe da TV Vitória soube que o carro estava pegando fogo, por volta de 12h15 desta segunda-feira (6). Ainda de acordo com Talita, testemunhas disseram que foram três rapazes que colocaram explosivos embaixo do carro da emissora.

Em entrevista à TV Gazeta, Talita falou que está em "estado de choque". "Fiquei sem reação. É um pouco revoltante". A repórter contou o que ouviu dos policiais quando foi pedir ajuda na delegacia.

"'Vocês pararam no pé do morro'. Como se a culpa fosse nossa de ter parado no pé do morro. Perdemos documentos pessoais, equipamentos. Tudo foi embora. Enfim, é realmente revoltante que isso aconteça com a imprensa. Estamos fazendo o nosso trabalho, valorizando o trabalho das polícias, ao lado de uma delegacia, cheia de policiais, viaturas entrando a todo momento", relatou a jornalista Talita Carvalho.

O Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Polícia Militar estiveram no local. O tráfego no acesso ao bairro Bonfim, na Avenida Marechal Campos, foi interditado. O fogo foi controlado pouco depois, mas o veículo ficou destruído.

Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

SESP LAMENTOU OCORRIDO

Em nota, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) lamentou o ocorrido com o veículo da imprensa, e considerou o ato um atentado contra a democracia. O órgão ainda se solidarizou com os jornalistas que passaram por essa situação. A SESP ressalta que o incidente já está sendo investigado e a Polícia Civil já trabalha, ainda dentro da operação, para identificar esses criminosos.

A Secretaria destaca que o fato aconteceu justamente por conta da forte atuação policial contra a criminalidade durante a manhã desta segunda-feira (6), visto que uma operação das polícias Civil e Militar estava em andamento naquele momento, na região do Bairro da Penha, e os profissionais realizavam a cobertura na área de conflito.

"Os bandidos, de maneira covarde e aproveitando que os policiais estavam, em sua maioria, na parte de dentro da comunidade, incendiaram o veículo com o objetivo de tirar o foco da operação e a atenção da polícia. A SESP reitera o total repúdio à ação criminosa contra a imprensa e vai continuar trabalhando, realizando mais operações, com o objetivo colocar todos atrás das grades", informou a secretaria em nota.

OPERAÇÃO MIRA SUSPEITOS DE ATAQUE A EMPRESA QUE FORNECE MARMITA A PRESÍDIOS

Gazeta Online, é a prisão de suspeitos que atacaram uma empresa que fornece alimentos para presídios, em Cariacica, no início do ano. Seis pessoas já foram detidas e outras cinco são procuradas em uma operação coordenada pelo Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, que acontece na manhã desta segunda-feira (6) nas regiões de Itararé, Bairro da Penha e Consolação, em Vitória. O objetivo da operação, segundo fontes ouvidas pela reportagem do, é a prisão de suspeitos que

Moradores afirmam que helicópteros estão sobrevoando a região e também que ouviram barulho de tiros. Ao todo, são 11 mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão por ataques em fevereiro deste ano a uma empresa que fornece alimentos para os presídios, em Cariacica, e a um coletivo, incendiado em Nova Almeida, em Serra.

Vídeo mostra ação policial

OS CASOS

Ataque em empresa de marmitas

alvo de criminosos no dia 17 de fevereiro, em Itacibá, Cariacica. Uma empresa de alimentação, que produz marmitas para presídios da Grande Vitória, foi

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos chegaram a jogar gasolina e atear fogo no local. As chamas foram controladas pelos funcionários.

Os criminosos deixaram um bilhete reclamando que, caso a qualidade da comida não melhore, eles iriam retornar ao local.

"Se não melhorar alimentação dos presídios vai ter vítima fatal. Isso é só uma demonstração de tudo que está pra acontecer caso não melhore", dizia o bilhete.

Ônibus incendiado

Um ônibus foi incendiado na ES 010, em Nova Almeida, na Serra, ao voltar para a garagem no dia 20 de fevereiro. O Transcol da linha 806 foi parado por bandidos, que ordenaram que motorista e trocador saíssem do coletivo. Eles atearam fogo ao veículo, fizeram disparos com arma, e ainda deixaram um bilhete com ameaças e a assinatura da organização criminosa PCV, que é o Primeiro Comando de Vitória, facção que domina o tráfico de drogas no Complexo da Penha, na Capital. . O Transcol da linha 806 foi parado por bandidos, que ordenaram que motorista e trocador saíssem do coletivo. Eles atearam fogo ao veículo, fizeram disparos com arma, e ainda deixaram um bilhete com ameaças e a assinatura da organização criminosa PCV, que é o Primeiro Comando de Vitória, facção que domina o tráfico de drogas no Complexo da Penha, na Capital.