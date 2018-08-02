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Acidente

Carro com duas pessoas cai da Ponte de Camburi, em Vitória

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram resgatadas e estão bem

Publicado em 02 de Agosto de 2018 às 10:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2018 às 10:21
Um carro, modelo Volkswagen Gol, com dois estudantes, quebrou a proteção lateral da Ponte de Camburi e caiu no canal. Segundo o Corpo de Bombeiros, na manhã desta quinta-feira (2), por volta das 7h,  a corporação foi notificada sobre a queda do veículo e se dirigiu ao local.
Ainda de acordo com os bombeiros, as duas pessoas que estavam no veículo foram resgatadas, sem ferimentos. Uma viatura dos bombeiros está no local.
O motorista do veículo, o estudante Eduardo Lincoln de Siqueira Assunção, 20, estava com um amigo, o também estudante Lucas Farias Gomes. Ele contou que precisou trocar de faixa e, ao dar seta para virar o volante, o carro aquaplanou. Soltou da minha mão e bateu contra o meio fio e a contenção da ponte, disse.
- Aquaplanagem: risco de dirigir em períodos de chuvas
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"QUASE CHOREI"
Eduardo, que faz um curso pré-vestibular para Medicina, contou que os livros estavam dentro do carro. Meus livros estavam no porta mala. Eu abri e fui pegando tudo que podia. Quase chorei quando vi meu fichário boiando na água.
O passageiro do veículo, Lucas, contou sobre o acidente. "A gente já saiu conformado com o que tinha acontecido. Só pegamos as coisas, saímos e viemos para a ponte. A preocupação foi em pegar a documentação para não ter dor de cabeça depois. Foi um susto", desabafou.
Segundo Eduardo, o carro possui seguro.
Carro com duas pessoas cai da Ponte de Camburi, em Vitória

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