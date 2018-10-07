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Acidente

Carro colide contra mureta da Ponte de Camburi, em Vitória

De acordo com testemunhas, duas pessoas estavam no veículo no momento da batida mas não se feriram; a faixa 3, no sentido Shopping Vitória, ficou interditada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2018 às 12:57

Publicado em 07 de Outubro de 2018 às 12:57

Acidente com carro em Camburi, Vitória Crédito: Reprodução
Um carro colidiu contra uma mureta na parte lateral da Ponte de Camburi, em Vitória, por volta das 6h deste domingo (07).
De acordo com testemunhas, duas pessoas estavam no veículo no momento da batida, mas não se feriram. Segundo a Polícia Militar, o motorista e o carona saíram no local antes da chegada da equipe de trânsito.
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Devido ao acidente, a faixa 3, no sentido Shopping Vitória, ficou interditada. A via foi sinalizada com cones para orientar os condutores. O veículo permanece no local. Apesar da interdição, o trânsito flui normalmente da região.
> Carro 'abraça' poste na subida da Segunda Ponte, em Vitória

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