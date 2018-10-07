Carro colide contra mureta da Ponte de Camburi, em Vitória

Um carro colidiu contra uma mureta na parte lateral da Ponte de Camburi, em Vitória, por volta das 6h deste domingo (07).
De acordo com testemunhas, duas pessoas estavam no veículo no momento da batida, mas não se feriram. Segundo a Polícia Militar, o motorista e o carona saíram no local antes da chegada da equipe de trânsito.
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Devido ao acidente, a faixa 3, no sentido Shopping Vitória, ficou interditada. A via foi sinalizada com cones para orientar os condutores. O veículo permanece no local. Apesar da interdição, o trânsito flui normalmente da região.