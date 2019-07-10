Barra do Jucu

Carro capota após colisão na Rodovia do Sol, em Vila Velha

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o condutor de um dos veículos foi atendido no local pela ambulância da Rodosol e acabou sendo liberado

Publicado em 10 de julho de 2019 às 14:10 - Atualizado há 6 anos

Carro capota em acidente na Rodovia do Sol, na Barra do Jucu Crédito: Internauta

Uma colisão envolvendo dois veículos terminou com um deles capotado na Rodovia do Sol, em Vila Velha, na manhã desta quarta-feira (10). O acidente aconteceu por volta de 7h34, no sentido Itaparica, km 12, na Barra do Jucu.

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a via, o condutor de um dos veículos foi atendido no local pela ambulância da Rodosol e acabou sendo liberado. Os dois carros foram removidos do local pela concessionária e a pista foi liberada às 9h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta