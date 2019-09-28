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Sem feridos

Carro cai em canaleta central da Rodovia Darly Santos em Vila Velha

De acordo com a Guarda Municipal, o motorista estava sozinho no carro e não se feriu gravemente, mas foi encaminhado ao Hospital Antonio Bezerra de Faria. Um canário belga aparentemente sem registro foi encontrado no veículo
Michelli Boza

Michelli Boza

Publicado em 

28 set 2019 às 12:09

Publicado em 28 de Setembro de 2019 às 12:09

Saveiro cai em canaleta central da Rodovia Darly Santos, em VV Crédito: Daniela Carla
Um veículo, modelo Saveiro, de cor branca, caiu dentro da canaleta central da Rodovia Darly Santos, quando seguia no sentido Aribiri, em Vila Velha, por volta das 13h deste sábado (28). O motorista, um homem de 59 anos, sofreu apenas escoriações e, segundo testemunhas, ele estaria sob efeito de álcool.
De acordo com a Guarda Municipal, o motorista não sofreu ferimentos graves e saiu andando do veículo, mas foi socorrido por uma equipe do Samu ao Hospital Antônio Bezerra de Faria, no município.
Não há confirmação sobre a possibilidade de o motorista ter ingerido bebida alcoólica. Ainda de acordo com a Guarda Municipal, a ocorrência foi assumida pelo Batalhão de Trânsito da PM, que deverá realizar o teste do bafômetro.
O filho do motorista esteve no local, mas não quis conversar com a reportagem.
CANÁRIO-BELGA
Dentro do carro, a Guarda Municipal encontrou ainda um canário-belga. Inicialmente, havia suspeita de que a ave fosse irregular por não ter a anilha de identificação. 
De acordo com a Guarda Municipal, a Polícia Ambiental e o Ibama afirmaram que o canário-belga encontrado dentro do veículo não é um animal silvestre e está fora da lista do Ibama de animais que precisa de documentação. Por isso, ele foi liberado e entregue ao filho do motorista.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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