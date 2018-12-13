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Prejuízo

Carro cai e fica preso em cratera na Avenida Leitão da Silva

Motorista reclama da falta de sinalização das obras na via e orientação para quem trafega pela região

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 21:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 21:47
O buraco em que o carro caiu fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: WhatsApp | Gazeta Online
Um carro caiu e ficou preso dentro de uma cratera na Avenida Leitão da Silva, em Vitória, por volta das 17h30 desta quarta-feira (12).
A motorista e funcionária pública Patrícia Ricardo Tonini, de 50 anos, contou que foi levar o sobrinho em um hospital particular da região e, na saída, foi dar a ré no veículo e não avistou o buraco devido à falta de sinalização da obra. No momento da queda, ela estava estava sozinha e não se feriu.
"Fui dar a ré e não vi a vala pois está sem sinalização. Essa situação é um desrespeito com o ser humano, falta orientação para quem trafega pelo local. Graças a Deus estou bem e meu carro tem seguro", afirma.
Patrícia disse ainda que pretende acionar a Justiça para o órgão responsável arque com os prejuízos do carro.
VEJA FOTOS
> Motociclista fica ferida em acidente em Guarapari
A OBRA
A cratera faz parte da obra na Avenida Leitão da Silva, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES). Em nota, o órgão informou que a empresa contratada para as obras na avenida é responsável pela sinalização do trecho e também por danos decorrentes da execução do contrato, incluindo atos dos seus subcontratados.
"Serão tomadas as medidas contratuais cabíveis, entre elas a exigência do ressarcimento dos danos causados a terceiros. O DER-ES exige, permanentemente, que a empresa execute o plano de sinalização da via e vai reforçar essa ação", finalizou.

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