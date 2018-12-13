Carro cai e fica preso em cratera na Avenida Leitão da Silva

O buraco em que o carro caiu fica na Avenida Leitão da Silva, em Vitória Crédito: WhatsApp | Gazeta Online

Vitória, por volta das 17h30 desta quarta-feira (12). Um carro caiu e ficou preso dentro de uma cratera na Avenida Leitão da Silva, empor volta das 17h30 desta quarta-feira (12).

A motorista e funcionária pública Patrícia Ricardo Tonini, de 50 anos, contou que foi levar o sobrinho em um hospital particular da região e, na saída, foi dar a ré no veículo e não avistou o buraco devido à falta de sinalização da obra. No momento da queda, ela estava estava sozinha e não se feriu.

"Fui dar a ré e não vi a vala pois está sem sinalização. Essa situação é um desrespeito com o ser humano, falta orientação para quem trafega pelo local. Graças a Deus estou bem e meu carro tem seguro", afirma.

Patrícia disse ainda que pretende acionar a Justiça para o órgão responsável arque com os prejuízos do carro.

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A OBRA

A cratera faz parte da obra na Avenida Leitão da Silva, sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) . Em nota, o órgão informou que a empresa contratada para as obras na avenida é responsável pela sinalização do trecho e também por danos decorrentes da execução do contrato, incluindo atos dos seus subcontratados.