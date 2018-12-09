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Avenida Vitória

Carro bate em picape e atinge poste em Vitória

O motorista do Corolla estava consciente e foi levado para o hospital São Lucas, que fica perto do local da colisão

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 11:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 11:55
Um carro e uma picape se envolveram em um acidente na madrugada deste domingo (09) na Avenida Vitória, em frente ao Colégio Salesiano, sentido Centro.
A colisão envolveu um Toyota Corolla e um Fiat Strada por volta das 3h. Um dos ocupantes da picape contou que o motorista do Corolla, que estava sozinho, bateu atrás da Strada ao mudar de faixa e depois atingiu um poste.
> Morre idosa atropelada por ônibus em Cariacica
O motorista do Corolla estava consciente e foi levado para o hospital São Lucas, que fica perto do local da colisão. Os ocupantes da Strada não tiveram ferimentos.
Segundo o aposentado Rafael Sá, que mora em frente ao local da colisão, por causa da batida no poste, a região está sem fornecimento de energia desde o acidente.
Com informações de Patrícia Scalzer, da Rádio CBN

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