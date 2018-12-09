Carro bate em picape e atinge poste em Vitória

Um carro e uma picape se envolveram em um acidente na madrugada deste domingo (09) na Avenida Vitória, em frente ao Colégio Salesiano, sentido Centro.

A colisão envolveu um Toyota Corolla e um Fiat Strada por volta das 3h. Um dos ocupantes da picape contou que o motorista do Corolla, que estava sozinho, bateu atrás da Strada ao mudar de faixa e depois atingiu um poste.

O motorista do Corolla estava consciente e foi levado para o hospital São Lucas, que fica perto do local da colisão. Os ocupantes da Strada não tiveram ferimentos.

Segundo o aposentado Rafael Sá, que mora em frente ao local da colisão, por causa da batida no poste, a região está sem fornecimento de energia desde o acidente.