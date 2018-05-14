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Beira Mar

Carro atravessa avenida, quebra grade e destrói muro do Álvares

O acidente aconteceu a poucos metros de um ponto de ônibus

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 10:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 10:14
Parte do muro do Clube Álvares Cabral, na Avenida Beira Mar, em Vitória, ficou destruído após um acidente com um carro de passeio na madrugada deste domingo (13). A batida aconteceu após o veículo, um Fiat Punto, que seguia no sentido Centro, sair da pista, atravessar o canteiro central e parar na calçada do sentido contrário.
Segundo funcionários que trabalham no clube - que conversaram com a reportagem da TV Gazeta - duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Elas foram socorridas pelo Samu, mas os funcionários não souberam informar o estado de saúde das vítimas.
A grade do canteiro central foi parar também do outro lado, junto com o carro. O veículo ficou pendurado no muro, que mesmo sendo construído com as lajotas deitadas e tendo espessura mais grossa não aguentou a batida.
O acidente aconteceu a poucos metros de um ponto de ônibus. Na manhã desta segunda-feira (14) o veículo já havia sido retirado do local.

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