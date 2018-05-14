Carro atravessa avenida, quebra grade e destrói muro do Álvares

Parte do muro do Clube Álvares Cabral, na Avenida Beira Mar, em Vitória, ficou destruído após um acidente com um carro de passeio na madrugada deste domingo (13). A batida aconteceu após o veículo, um Fiat Punto, que seguia no sentido Centro, sair da pista, atravessar o canteiro central e parar na calçada do sentido contrário.

Segundo funcionários que trabalham no clube - que conversaram com a reportagem da TV Gazeta - duas pessoas estavam dentro do veículo no momento do acidente. Elas foram socorridas pelo Samu, mas os funcionários não souberam informar o estado de saúde das vítimas.

A grade do canteiro central foi parar também do outro lado, junto com o carro. O veículo ficou pendurado no muro, que mesmo sendo construído com as lajotas deitadas e tendo espessura mais grossa não aguentou a batida.