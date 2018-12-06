Carro atinge poste na Avenida Dante Michellini, em Vitória

Um motorista perdeu o controle do carro e colidiu contra um poste de iluminação no canteiro central da Avenida Dante Michelini, próximo ao cruzamento com a Rodovia Norte Sul, em Vitória, no sentido Jardim Camburi.
De acordo com a Guarda Municipal, o acidente aconteceu por volta das 2h desta quinta-feira (6) e, quando a equipe chegou ao local, não encontrou o motorista.
Após a batida, o poste ficou escorado em um coqueiro. O veículo, um HB 20, ainda está no local, mas não atrapalha o tráfego.
Com informações de Caíque Verli