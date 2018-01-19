Carro atinge ambulância que levava paciente para hospital na Serra

O acidente aconteceu por volta de 18 horas desta quinta-feira (18), na BR 101, em José de Anchieta, na Serra Crédito: Foto do Internauta

Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente na BR 101, em José de Anchieta, na Serra, por volta de 18 horas desta quinta-feira (18). Um Toyota Corolla, de cor prata, atingiu uma ambulância que levava um paciente para o hospital Jayme Santos Neves, também na Serra. Com a colisão, a ambulância chegou a capotar na pista.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, a ambulância saiu da UPA de Serra Sede para transferir o paciente ao hospital Jayme Santos Neves, no bairro Morada de Laranjeiras. No momento em que ambulância, com a sirene ligada, fazia o contorno na rodovia, a mulher que dirigia o Corolla afirmou que não viu o veículo e o atingiu na lateral.

Na ambulância estavam o motorista, uma enfermeira e o paciente. Os três foram encaminhados ao Jayme. A motorista do Corolla não ficou com ferimentos graves, mas também foi socorrida para o mesmo local.

O trânsito ficou complicado na região de Central Carapina e na entrada para Novo Horizonte, na Serra.