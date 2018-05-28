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Indo buscar ração

Carretas escoltadas pela PM são interceptadas por caminhoneiros no ES

Os caminhões estão vazios e saíram de Santa Maria de Jetibá com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, para buscar ração para aves e suínos

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 15:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 15:26
Crédito: Reprodução/Google
Carretas escoltadas pela Polícia Militar foram interceptadas por caminhoneiros manifestantes na BR 262, na altura de Brejetuba. Os caminhões estão vazios e saíram de Santa Maria de Jetibá com destino a Uberlândia, em Minas Gerais, para buscar ração para aves e suínos.
De acordo com informações da PM, não houve saque de óleo das carretas por parte dos manifestantes. No momento, acontece uma negociação entre policiais e grevistas.
Equipes da PM se deslocaram de Ibatiba para negociar e reforçar o comboio que irá guiar as carretas até a divisa do Estado com Minas Gerais.
Por volta das 23h26, segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), as negociações ainda eram feitas e as carretas permaneciam paradas.
30 MILHÕES DE AVES PODEM MORRER DE FOME
Trinta milhões de aves podem morrer caso não chegue ração ao ES Crédito: Gabriel Lordêllo/Arquivo A Gazeta
Se a ração não chegar a partir desta terça-feira (29), 30 milhões de aves e 150 mil suínos podem morrer no Espírito Santo. O presidente da Associação de Avicultores do Estado do Espírito Santo (Aves) Volkmar Berger, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo na manhã desta segunda-feira (28), afirma que a situação é crítica e que os caminhões com matéria-prima da ração estão retidos na divisa do Estado.
especial
De acordo com o presidente, granjeiras têm se ajudado e compartilhado ração para que as aves não morram, mas a partir desta terça-feira (29) a situação deve piorar, caso a ração não chegue até as granjeiras.
Cerca de 30 milhões de aves podem morrer de fome. Segundo Berger, caminhões com a matéria-prima da ração que vem do Centro-Oeste do País estão retidos nas divisas do ES e no estado de Minas Gerais.
"Os caminhões de ração e os que estão com ovos não conseguem passar. O problema maior é que o Estado é um grande importador de matéria-prima, principalmente milho e soja, que são os dois maiores ingredientes da ração de aves, e eles vêm do Centro-Oeste. Nós temos muitos caminhões que estão retidos na divisa do ES e no estado de Minas Gerais", explicou o presidente em entrevista ao Bom Dia ES.
Na manhã desta segunda-feira (28), a presidência da Aves esteve reunida com a Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG) para buscar soluções para essa situação.

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