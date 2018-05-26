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Greve dos caminhoneiros

Carretas com gasolina chegam a Linhares com escolta da PM

Postos dos bairros Conceição, Shell, Lagoa do Meio e Centro foram abastecidos após as carretas conseguirem passar por bloqueios na BR 101

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 18:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 18:01
Carreta com gasolina chega a posto do Centro de Linhares. Fila de veículos já estava formada para conseguir abastecer Crédito: Michel Freitas
No início da tarde deste sábado (26), carretas com gasolina chegaram a alguns postos de Linhares, no Norte do Espírito Santo, com escolta da Polícia Militar. Os veículos estavam retidos em trechos da BR 101 por causa da greve dos caminhoneiros, que começou na última segunda-feira (21) e mantém bloqueios na rodovia para impedir que caminhões com insumos sigam viagem.
Um posto no bairro Conceição recebeu uma carreta com 18 mil litros do combustível. O proprietário do local, Adalberto Del Santo, contou que o veículo com a gasolina estava retido na BR 101, em Ibiraçu, desde a última terça-feira (22).
Outra rede de postos também conseguiu receber carretas com gasolina. Segundo o proprietário, que pediu para não ter o nome divulgado, os postos que ficam no Centro, na Lagoa do Meio e no Shell vão receber de cinco a seis mil litros do combustível. No posto do Centro, mesmo antes da carreta chegar, uma fila de carros se formava pela avenida, com motoristas aguardando para abastecer os automóveis.
Com informações de Michel Freitas, da Rádio Litoral FM Linhares.

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