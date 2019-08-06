Home
Carreta gigante fica presa na Praça do Cauê e dá nó no trânsito

De acordo com a Guarda, o condutor do veículo é de outro estado e não sabia da proibição de passar no local

Gazeta Online

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 11:59

 - Atualizado há 6 anos

Carreta fica presa na praça do cauê em Vitória Crédito: Ouvinte CBN

Uma carreta ficou presa na Praça do Cauê, em Santa Helena, Vitória, enquanto tentava seguir para a Terceira Ponte na manhã desta terça-feira (6). De acordo com a Guarda Municipal de Vitória, é proibido carretas passarem pela ponte e que o veículo ficou agarrado na praça já que o motorista não viu as placas de aviso.

Ainda segundo a Guarda, o condutor do veículo é de outro estado e não sabia da proibição de passar no local, já que mesmo que ela passasse pela Praça do Cauê, ela não conseguiriam passar pela Terceira Ponte devido ao monitoramento no local.

No momento, a carreta ainda segue estacionada em outro local da Praça do Cauê os agentes da Guarda estão orientando o trânsito, que não está interrompido.

Carreta parada na Praça do Cauê, em Vitória Crédito: Álvaro José Gil Gonçalves/Ouvinte CBN

NÓ NO TRÂNSITO

Além do problema com a carreta, condutores de veículos enfrentam um trânsito congestionado na Reta da Penha no sentido da Terceira Ponte, na altura do Shopping Boulevard, devido um semáforo apagado na avenida Desembargador Santos Neves, por conta da falta de energia. De acordo com a Guarda, agentes estão operando no local. 

 

