Carreta fica atravessada na Praça do Cauê e congestiona Reta da Penha

Uma carreta ficou atravessada na Praça do Cauê e congestionou o trânsito na Reta da Penha, no sentido Serra, na tarde desta segunda-feira (29). De acordo com a Guarda Municipal, o veículo era de grande porte e, por isso, não conseguiu completar a ação.
Não há informações sobre o local onde o motorista pretendia seguir, entretanto a Guarda reforçou que, na Terceira Ponte, o tráfego de veículos como esse são proibidos e o horário permitido na Reta da Penha é das 13h às 17h.
O transtorno durou cerca de 25 minutos e às 16h40 o veículo foi retirado do local e a via liberada.