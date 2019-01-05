Carreta carregada com café tomba em rodovia do ES

Uma carreta carregada com sacas de café tombou na tarde desta sexta-feira (04) na rodovia que liga São Gabriel da Palha a Nova Venécia, região Noroeste do Estado. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros para um hospital da região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao trevo de Cristalina. O caminhão seguia para Águia Branca quando o condutor perdeu o controle da direção e o veículo tombou na rodovia. Como a carreta caiu na lateral da pista, não foi preciso interromper o trânsito. Por conta do acidente, toda a carga foi perdida.