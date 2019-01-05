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No Noroeste do Estado

Carreta carregada com café tomba em rodovia do ES

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (04), na estrada que liga São Gabriel da Palha a Nova Venécia. Toda a carga foi perdida

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 14:31

Publicado em 

05 jan 2019 às 14:31
Uma carreta carregada com sacas de café tombou na tarde desta sexta-feira (04) na rodovia que liga São Gabriel da Palha a Nova Venécia, região Noroeste do Estado. O motorista ficou ferido e foi socorrido pelos bombeiros para um hospital da região.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo ao trevo de Cristalina. O caminhão seguia para Águia Branca quando o condutor perdeu o controle da direção e o veículo tombou na rodovia. Como a carreta caiu na lateral da pista, não foi preciso interromper o trânsito. Por conta do acidente, toda a carga foi perdida.
O motorista estava sozinho no caminhão. Ele ficou ferido sem gravidade e foi socorrido pelos bombeiros. A vítima foi levada para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia.

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