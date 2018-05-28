Carreata com buzinaço congestiona trânsito em Vitória

A carreata passou pela Segunda Ponte e passou, também, em frente a sede da Justiça Federal Crédito: Internauta | Gazeta Online

Vitória na tarde desta segunda- feira (28). Um grupo de caminhoneiros, motociclistas e motoristas de aplicativo faz buzinaço emna tarde desta segunda- feira (28).

Segunda Ponte com cerca de seis veículos e ganhou grandes proporções, deixando o trânsito congestionado no sentido Vitória. O protesto começou nacom cerca de seis veículos e ganhou grandes proporções, deixando o trânsito congestionado no sentido Vitória.

A Polícia Militar disse que está acompanhando a carreata, que saiu de Cariacica, passou por Vitória e seguiram em direção à Serra. Eles pretendem fazer o retorno por Viana.

Sobre a estimativa de manifestantes, a PM informou que não há um levantamento exato, mas cerca de 13 carretas, alguns caminhões de menor porte e motocicletas participam do ato.

16h15: os manifestantes passaram pela Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória.

16h32: a Guarda Municipal de Vitória está acompanhando os motoristas e informou que eles seguiam em direção à Reta da Penha. O destino da carreata era a sede da Petrobras.

17h: o grupo já se encontrava em frente à sede da Petrobras, na Reta da Penha. O trânsito ficou lento no local. A reportagem conversou com um dos manifestantes e ele disse que o grupo seguirá até um posto de gasolina na Serra.

17h43: os manifestantes seguiam pela Avenida Fernando Ferrari. Houve lentidão na Reta da Penha.

18h33: a guarda disse que os manifestantes estavam parados na Avenida Fernando Ferrari, na altura da Ponte da Passagem.

18h51: o grupo continuou na Fernando Ferrari, na altura da Caixa Econômica.

19h53: os manifestantes seguiram pela Fernando Ferrari, na altura do Hospital Vitória Apart, na Serra.

20h22: os motoristas seguem pela BR 101, em Carapina, na Serra.

20h35: Os manifestantes estavam na altura do bairro Central Carapina, na BR 101, na Serra.

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