Carnaval também dá dinheiro

Os amigos Mariana Lucas, 26, e Diego Nunes, 25, unem-se no período pré-carnaval para pensar e produzir adereços de cabeça. É muito dessa empolgação do carnaval, esse ar de fantasia, que trouxe a inspiração, afirma Diego Crédito: Vitor Jubini

O verão é bom para fazer dinheiro, mas nessa época há outro filão que também não fica muito atrás: o carnaval. Um exemplo disso é a dupla de amigos Diego Nunes, 25, e Mariana Lucas, 26, que tiram os primeiros meses do ano para pôr a criatividade para trabalhar e ganhar um dindim com isso.

Os dois criam e produzem adereços de cabeça com para a época da folia. Ao longo do ano eles também fazem trabalhos por encomenda para atender demandas por outras festas temáticas, como as juninas e de Halloween. Mas o foco é mesmo a festança que se encerra (só oficialmente) no dia 13 de fevereiro, terça-feira de carnaval.

Diego vem do audiovisual, trabalha com cinema e produção de figurino. Mariana é designer de moda. Carnaval é uma época do ano que a gente não perde. Eu e Mari gostamos, principalmente a Mari, que gosta muito de se fantasiar e ir aos blocos de rua. É muito dessa empolgação do carnaval, esse ar de fantasia que tem nesse começo de ano, que trouxe a inspiração para a Ulalá surgir, afirma Diego.

Início

O pontapé veio meio que sem querer, em 2013, quando Mariana produziu um adereço de cabeça para ela e para uma amiga. No ano seguinte, já com a vontade de Diego e Mariana de trabalharem juntos, eles inspiram-se na ideia dela do ano anterior. Quatro anos depois, eles seguem lançando coleções anuais.