Carnaval de Vitória: um show de beleza e de audiência

Desfile do Grupo Especial de Vitória agitou o público. Na foto, a Piedade na avenida Crédito: Carlos Palito | TV Gazeta

Se você acha que só a grandiosidade dos carros alegóricos, a vibração das arquibancadas e o show de cores e sambas-enredo são capazes de traduzir o Carnaval de Vitória, está redondamente enganado. Através dos veículos da Rede Gazeta, a folia capixaba tomou proporções ainda maiores e mostrou ao Brasil (e também ao mundo) que pode ir ainda mais longe.

No Gazeta Online as reportagens produzidas sobre o carnaval atraíram mais de 90 mil acessos. Postagens no Facebook durante o fim de semana alcançaram mais de 547 mil internautas.

O aumento da audiência do Gazeta Online é uma prova do interesse que o público tem nesse tipo de evento. Isso mostra que a gente está conseguindo entregar o que o público está pedindo, afirma André Hees, editor-chefe da Redação Multimídia.

Boa vista no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Vitor Jubini

No Instagram  rede social usada para compartilhamento de fotos e histórias (stories) em tempo real , a audiência também reagiu positivamente: foram mais de 142,4 mil visualizações. Sucesso que se repetiu no Twitter: a palavra-chave #gazetanafolia chegou a ser o 5º assunto mais comentado do Brasil.

Vimos o empenho das escolas para fazerem uma festa bonita. Nossa cobertura do Gazeta Online foi muito focada em imagens, fotos, com muito acesso, principalmente dos desfiles, mas também da movimentação dos camarotes da Rede Gazeta. Produzimos mais de 70 conteúdos diferentes para sexta e sábado, detalha Aglisson Lopes, editor-executivo do Gazeta Online.

Na tela da TV

Pela primeira vez na história, a TV Gazeta levou para a telinha da TV Globo a grandiosidade do que passa pelo Sambão do Povo. A transmissão, feita direto de um estúdio de vidro posicionado no final da avenida do samba, pôs o telespectador praticamente dentro dos desfiles. Um feito que merece 10 nos quesitos harmonia e evolução, como assinala o diretor corporativo de jornalismo da Rede Gazeta, Abdo Chequer.

Foi uma transmissão muito bem feita, com muito boa qualidade técnica, muita participação do povo na arquibancada. Tivemos bons números de audiência. Já fizemos uma avaliação técnica para melhorar ainda mais para o ano que vem. É um compromisso que a Rede Gazeta tem com a comunidade onde está, aponta.

MUG no Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Fabio Vicentini

O G1 Espírito Santo, que retransmitiu os desfiles, teve 50 mil visualizações no sábado, segundo Rodrigo Rezende, coordenador do site. Houve acesso em 38 países e em diversas cidades e capitais do Brasil. Só no Rio de Janeiro foram nove mil visualizações.