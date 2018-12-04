Cariacica tem terminais vazios, garagens cheias e trânsito caótico

A manhã desta terça-feira (04) foi de muita confusão para quem precisava sair de Cariacica para o trabalho durante a manhã. Dentro dos bairros ninguém conseguia pegar ônibus e, nos terminais, quem chegava não conseguia nem entrar em alguns momentos. Já dentro das garagens, muitos ônibus, que não saíram ou estavam voltando da operação.

Motoristas e rodoviários que estavam em frente à garagem da Viação Satélite, na região da Rodovia do Contorno, disseram à reportagem do Gazeta Online que alguns coletivos chegaram a sair por volta de 4 horas, mas às 6 horas já estavam voltando.

Com isso, quem chegava no Terminal de Itacibá, não conseguia ônibus. Apenas três coletivos saíram do terminal até às 10h30, segundo fiscais que trabalham no local: ônibus das linhas 505, 504 e 506. Um outro veículo saiu, mas para levar uma mulher que passou mal até um hospital. Veja fotos abaixo:

O vigilante José Roberto Correia, de 49 anos, conseguiu pegar o ônibus da linha 505 por volta de 10 horas para ir para Jardim Camburi, mas estava no terminal desde as 4 horas da manhã. Eu trabalho de segurança e vim a pé de casa, a gente tem que chegar cedo. Fiquei surpreso, porque ontem teve o primeiro ônibus, mas hoje não. A volta para casa vai ser difícil, ontem a gente já veio igual sardinha, relatou.

No terminal de Campo Grande às 10h30 não tinha quase ninguém, muito diferente da movimentação normal - já que o terminal é o maior do município e atende muitas pessoas que também saem de Viana. O professor de Geografia Luziel Gomes, de 26 anos, saiu de Vitória para ir dar aula em Cariacica, mas ficou agarrado no terminal.

"Eu moro em Caratoíra e vou dar aula em Bubu. Fui para o ponto antes das 6 horas para pegar um ônibus, mas fiquei mais de duas horas esperando. Peguei o 515 e cheguei aqui com o terminal vazio. Agora estou querendo voltar para casa porque trabalho em outro bairro também, de tarde, e preciso pegar ônibus, explicou.

SOLIDARIEDADE

Em meio à falta de ônibus, teve quem se solidarizou com a situação. A autônoma Maria Helena Simor, de 49 anos, estava passando pelo terminal de Itacibá, quando viu muitas pessoas paradas. Como ia para Vitória, ofereceu uma carona para algumas pessoas.

Eu estou oferecendo carona porque vou para Jardim Camburi e estou sozinha. Não custa nada oferecer. Acho um absurdo porque tem que reivindicar um aumento de salário sim, mas quem sofre é o povo. Todo fim de ano isso prejudica o povo. Graças a Deus tenho um carro e posso oferecer uma carona, declarou.

TRÂNSITO COMPLICADO

O trânsito ficou complicado em todas as vias de acesso de Vitória por Cariacica. Na Segunda Ponte, havia muito trânsito na subida, influenciando em um congestionamento que se formou até o Trevo de Alto Lage.