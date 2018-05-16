Cariacica: médico atua há 47 anos e foi 1º servidor da saúde na cidade

Médico Aurédio José do Couto Crédito: Reprodução | Vídeo | Internauta

quebra-quebra dentro da Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (15) foi o primeiro servidor da Saúde do município. Segundo a secretária municipal de Saúde, Stéfane Legran Vilaça Macedo, ele ainda é o funcionário número dois de toda a prefeitura. O médico Aurédio José do Couto, de 71 anos, que protagonizou umfoi o primeiro servidor da Saúde do município. Segundo a secretária municipal de Saúde, Stéfane Legran Vilaça Macedo, ele ainda é o funcionário número dois de toda a prefeitura.

"Ele trabalha em Cariacica desde 1971. Ele acompanhou o desenvolvimento da comunidade de Jardim América e fez parte da construção daquela unidade de saúde. Ele é parte da história do município", conta.

Além de atuar como clínico geral, Aurédio também já foi secretário de saúde e vereador em Cariacica."É uma pessoa que tem nosso profundo respeito, que contribui muito para a saúde no município. Vamos conversar com a família para tentar entender o que levou àquela situação", disse a secretária.

INTIMAÇÃO

A Polícia Civil informou na noite desta terça-feira (15) que vai intimar o médico para depor. Segundo o delegado André Luiz Landeira, ele deverá comparecer à delegacia, em Campo Grande, nos próximos dias ou na semana que vem.

Landeira explicou que o inquérito já está instaurado, mesmo que a Prefeitura de Cariacica não registre um boletim de ocorrência. Por se tratar de dano contra o patrimônio público, é dever da polícia investigar. Segundo a secretária de saúde de Cariacica, Stéfane Legran Vilaça Macedo, um boletim de ocorrência foi registrado pela prefeitura.

A Polícia Civil já esteve na unidade de saúde de Jardim América e ouviu algumas testemunhas. Se condenado, o médico que depredou o local pode cumprir pena de detenção de seis meses a três anos.

INSATISFAÇÃO

Para a prefeitura, o médico estava insatisfeito com as condições de trabalho e ainda foi "incitado pela população". "Ele estava irritado por conta do remanejamento das salas e a população acabou incitando essa revolta, aí ele encontrou respaldo. Ninguém pediu para ele parar", avaliou a secretária, Stéfane Legran Vilaça Macedo.

No vídeo (veja abaixo), é possível ouvir pessoas falando "quebra mais, dá mais pancadas aí", mas também houve quem gritasse:"Para, doutor. Calma!".

se revoltou com as falta de local para atender os pacientes e quebrou cadeiras de plástico e gavetas. Segundo a prefeitura, a sala onde o médico costumava realizar os atendimentos estava interditada, pois a unidade de saúde passa por reformas na área e fisioterapia. Aurédio José do Couto trabalha como médico na Prefeitura de Cariacica desde 1971. Ao chegar para trabalhar na manhã desta terça-feira (15), eleSegundo a prefeitura, a sala onde o médico costumava realizar os atendimentos estava interditada, pois a unidade de saúde passa por reformas na área e fisioterapia.

Enquanto a situação na se resolve, o médico foi liberado pela prefeitura. "Vamos conversar com ele, com a equipe de Saúde, com a família e ver o que vamos fazer, se ele vai voltar a trabalhar, se vai se aposentar. É escolha dele", disse Stéfane.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil e também foi aberto um processo administrativo disciplinar contra o médico. "O PAD (processo administrativo) é pelos danos materiais. Mas isso é o que menos importa agora", afirma.

O CASO

Vídeo e fotos feitas por um paciente que aguardava atendimento no local mostram gavetas destruídas e prontuários médicos completamente bagunçados. Por conta da confusão o atendimento ficou paralisado por pelo menos 30 minutos, mas já voltou ao normal.

O operador de máquina Juscelino Boecker, de 39 anos, era um dos pacientes que aguardava atendimento no local e presenciou a confusão. Ele tinha uma consulta marcada para as 7h30, para dar andamento ao pedido de realização de uma cirurgia, e cerca de uma hora depois do horário marcado ainda não havia sido atendido.

"Ele (médico) chegou agitado aqui de manhã e logo começou a reclamar com os colegas que não tinha sala para ele trabalhar, para atender os pacientes. Foi lá para dentro, quebrou cadeiras e lixeira em uma sala e depois veio aqui para o corredor, entrou na recepção e quebrou tudo. Ele ficou revoltado com a falta de condições de trabalho, jogou tudo no chão, quebrou gaveta, uma confusão", contou o paciente.

O pintor Clóvis Dias, 60 anos, também viu a confusão começar: "Eu tava lá dentro e de repente ele chegou perguntou o pessoal onde ele ia atender e aí ele começou a conversar lá dentro e alguém respondeu "se vira aí". Aí ele começou a falar que toda vez que vem aqui não tem onde atender, que ele já atendeu até na cozinha por que não tinha lugar. E foi aí que ele começou a quebrar as coisas".

VÍDEO MOSTRA REVOLTA DO MÉDICO

SALA EM REFORMA

Por nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a unidade de saúde de Jardim América passa por uma reforma para receber um centro de reabilitação. "Com isso, o médico ficou nervoso e quebrou quatro cadeiras plásticas e duas gavetas do armário", diz a nota.

Além da abertura de um processo interno para apurar o acontecido e os prejuízos materiais, a secretaria informou que vai verificar se houve algum acontecimento que possa ter motivado a situação. "Enquanto isso, os atendimentos realizados pelo médico serão remanejados para outros profissionais. O serviço do médico está suspenso até que aconteça uma reunião entre a Equipe de Atenção à Saúde e o servidor. O afastamento só é possível a partir da conclusão do Processo Administrativo Disciplinar."

O atendimento na unidade de saúde foi normalizado ainda na manhã desta terça.

'MÉDICO VAI PAGAR POR OBJETOS QUEBRADOS'

Ainda segundo o subsecretário, o médico Aurédio José do Couto não será punido e já se ofereceu para pagar os objetos que quebrou.

"De forma alguma ele será preso, não agrediu ninguém. Nós vamos voltar a conversar com ele para ver que medida podemos tomar. Sempre foi um profissional excepcional, sempre dedicado ao nosso município. Ele está mais tranquilo, pedimos para ele ir para casa descansar e depois ele vai retornar a trabalhar. Nós vamos fazer o levantamento do que foi destruído. Ele já se colocou a disposição para pagar", concluiu.