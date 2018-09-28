Cariacica faz testes com câmeras de reconhecimento facial

Cariacica é o primeiro município do Espírito Santo a contar com um sistema de reconhecimento facial por meio de câmeras. O projeto piloto começou a ser testado há cerca de três semanas na sede da prefeitura. O objetivo da tecnologia é identificar e rastrear pessoas que cometeram algum tipo de crime.

Nas últimas semanas, quem passou pela Prefeitura de Cariacica já teve o rosto identificado. Junto com a imagem, são armazenados, em uma central de dados dentro da própria prefeitura, as informações de dia e horário em que a pessoa esteve no local. De acordo com o prefeito de Cariacica, Juninho, em locais fechados o sistema funciona com 100% de acerto.

Monitor na Prefeitura de Cariacica mostra os rostos de quem passa pelo local Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cariacica

"Nós estamos com o piloto. Dentro da prefeitura a gente já consegue identificar 100% dos rostos que passaram por aqui. A câmera consegue captar as imagens e o sistema de inteligência artificial gradativamente vai assinando os nomes. O sistema lê os pontos em frações de segundos e nós identificamos a pessoa. Numa segunda vez, o sistema vai checar. É um exercício para que o sistema vá se acostumando com aquela face. Mesmo se a pessoa estiver de boné ou de óculos escuros, ele reconhece o rosto", explica.

SISTEMA VAI USAR FOTOS DO RG

Conforme adiantou o colunista Leonel Ximenes , o prefeito Juninho solicitou ao Governo do Estado, há 15 dias, o compartilhamento de dados do Detran, da Polícia Civil e da Polícia Militar. Para que o sistema funcione de forma oficial, a prefeitura de Cariacica quer usar as fotos contidas na carteira de identidade dos capixabas e ter em mãos as informações das placas dos veículos envolvidos em algum tipo de ocorrência.

"Encaminhamos o pedido via Secretaria de Segurança Pública (Sesp) há cerca de 15 dias e estamos aguardando a liberação. Nós pedimos que nos disponibilizem os dados de todos os indivíduos que tiraram carteira de identidade no Espírito Santo e os dados dos indivíduos que tem algum tipo de ocorrência, como mandado de prisão ou de busca e apreensão. Também pedimos ao Detran as placas dos veículos envolvidos em algum tipo de delito no Estado. Estamos tentando unificar as forças de segurança para que a população veja o resultado. Assim que tivermos essas autorizações, que acredito que não vão demorar, a gente sai do piloto e o sistema passa a funcionar de forma oficial", afirma o prefeito.

RASTREAMENTO

Segundo Juninho, a ideia é que os estabelecimentos comerciais possam aderir ao sistema e contribuir para o rastreamento de criminosos. O projeto prevê a instalação de uma câmera de reconhecimento facial nos shoppigns e lojas do município, e também no Estádio Kleber Andrade.

"A gente torce para que o comércio local também instale a câmera de reconhecimento facial em suas lojas. Assim a gente vai saber quando o indivíduo que cometeu algum delito entrou em determinado lugar. Não garante que a polícia vai chegar de imediato, até porque a pessoa pode não estar cometendo um crime naquela momento, mas vai dar para identificar o roteiro dessa pessoa. A gente vai poder rastrear a rotina do indivíduo que já cometeu delitos, saber por onde ele passou, quais lugares frequenta e isso vai facilitar muito o trabalho", argumenta.

CARRO COM CÂMERA

Além de locais fechados, o projeto também prevê que um carro equipado com câmera de reconhecimento facial circule por eventos e avenidas em algumas épocas do ano.

"Temos um carro com câmera de reconhecimento facial que vai funcionar em eventos ou períodos específicos, como na época do Natal na Avenida Expedito Garcia. Em locais abertos, onde há uma multidão, a taxa de acerto é de 80% na identificação dos rostos", esclarece o prefeito.

Juninho diz ainda que todos que estiverem nesses locais terão os rostos registrados. As imagens ficarão armazenadas por cerca de 30 dias, mas serão mantidas em sigilo.

"Não tornamos isso público, a imagem das pessoas é mantida no privado, não tem uso público para nada disso", garante.

CUSTO