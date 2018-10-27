Cariacica é o município que registrou o maior volume de chuva no ES

Uma chuva intensa atingiu muitas regiões do Espírito Santo e causou alagamentos e transtornos para os capixabas na noite desta sexta-feira (26). Neste sábado, a Coordenadoria Estadual de Proteção edo Corpo de Bombeiros informou os locais em que houve mais acúmulo de água nas últimas 24 horas. Cariacica está no topo da tabela, com registro de 106,32 milímetros, seguida de Viana, Aracruz, Serra e Vitória.

O município de Viana registrou 93,40 mm, Aracruz 92,02 mm, Serra 90,57 mm, Vitória 79,43 mm e Vila Velha com 45,02 mm. Os demais municípios tem acumulado de água abaixo de 40 mm.

A Defesa Civil alerta ainda para riscos de desabamento de terra na Serra, em Viana, Cariacica, Vitória, Aracruz e também informa que a chuva expressiva deve continuar em todo ES. Do litoral Sul capixaba até a Capital há riscos de vendaval para este domingo (28) e risco de tempestade de raios, granizo, vendaval e chuva intensa principalmente nas regiões Sul e Noroeste do Estado.