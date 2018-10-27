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Cariacica é o município que registrou o maior volume de chuva no ES

Do litoral Sul capixaba até a Capital há riscos de vendaval para este domingo (28)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2018 às 12:44

Publicado em 27 de Outubro de 2018 às 12:44

Chuva em Cariacica Crédito: Foto Internauta | João Carlos
Uma chuva intensa atingiu muitas regiões do Espírito Santo e causou alagamentos e transtornos para os capixabas na noite desta sexta-feira (26). Neste sábado, a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros informou os locais em que houve mais acúmulo de água nas últimas 24 horas. Cariacica está no topo da tabela, com registro de 106,32 milímetros, seguida de Viana, Aracruz, Serra e Vitória.
Cariacica é o município que registrou o maior volume da chuva no ES
> Defesa Civil emite alerta de chuvas para todo Espírito Santo
O município de Viana registrou 93,40 mm, Aracruz 92,02 mm, Serra 90,57 mm, Vitória 79,43 mm e Vila Velha com 45,02 mm. Os demais municípios tem acumulado de água abaixo de 40 mm.
Defesa Civil lista locais em que mais choveu nas últimas 24 horas (6h de sexta-feira a 6h deste sábado) Crédito: Divulgação/Defesa Civil
CHUVA DEVE CONTINUAR
A Defesa Civil alerta ainda para riscos de desabamento de terra na Serra, em Viana, Cariacica, Vitória, Aracruz e também informa que a chuva expressiva deve continuar em todo ES. Do litoral Sul capixaba até a Capital há riscos de vendaval para este domingo (28) e risco de tempestade de raios, granizo, vendaval e chuva intensa principalmente nas regiões Sul e Noroeste do Estado.

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