Carga de produto químico cai em rodovia e atinge córrego no ES

Carreta com produto químico tomba em Barra de São Francisco Crédito: Thiago Berozo

Um caminhão que transportava hipoclorito de sódio tombou e derramou todo o produto no trevo que liga o município de Barra de São Francisco ao município de Águia Branca, por volta de 11h desta segunda-feira (26).

O motorista seguia de Aracruz para descarregar o produto químico em Barra de São Francisco. Ele perdeu o controle da carreta em uma curva e tombou. Com o acidente, a tampa do tanque abriu e o produto derramou rapidamente no Córrego que deságua no Rio Cricaré. O produto é corrosivo e não inflamável.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto teria transbordado para um córrego próximo ao local do acidente. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo sofreu algumas lesões, mas passa bem.

O acidente aconteceu no quilômetro 2, na entrada da cidade. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Secretaria de Meio Ambiente do município foram acionadas.