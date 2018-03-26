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Derramamento

Carga de produto químico cai em rodovia e atinge córrego no ES

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto teria transbordado para um córrego próximo ao local do acidente

Publicado em 26 de Março de 2018 às 15:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 15:09
Carreta com produto químico tomba em Barra de São Francisco Crédito: Thiago Berozo
Um caminhão que transportava hipoclorito de sódio tombou e derramou todo o produto no trevo que liga o município de Barra de São Francisco ao município de Águia Branca, por volta de 11h desta segunda-feira (26).
O motorista seguia de Aracruz para descarregar o produto químico em Barra de São Francisco. Ele perdeu o controle da carreta em uma curva e tombou. Com o acidente, a tampa do tanque abriu e o produto derramou rapidamente no Córrego que deságua no Rio Cricaré. O produto é corrosivo e não inflamável.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o produto teria transbordado para um córrego próximo ao local do acidente. Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista do veículo sofreu algumas lesões, mas passa bem.
O acidente aconteceu no quilômetro 2, na entrada da cidade. O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e a Secretaria de Meio Ambiente do município foram acionadas.
O trânsito ficou interditado em meia pista e a seguradora foi acionada para retirar a carreta, que ficou tombada no local. O Corpo e Bombeiros fez a remoção de óleo na pista. 

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