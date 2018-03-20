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Acidente

Carga de cerveja solta de caminhão e se espalha na Fernando Ferrari

Fardos ficaram espalhados em um trecho da avenida sentido Centro de Vitória, próximo à entrada principal da Ufes

Publicado em 20 de Março de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2018 às 18:38
Acidente na Avenida Fernando Ferrari Crédito: Philipe Lemos/TV Gazeta
A carga de um caminhão que transportava fardos de cerveja se desprendeu da traseira do veículo e se espalhou no asfalto da Avenida Fernando Ferrari, sentido Centro, em Vitória, próximo à entrada principal da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na tarde desta terça-feira (20).
O acidente aconteceu por volta das 15 horas. A Guarda Municipal de Vitória informou que o trânsito está intenso no local e que, no momento, apenas uma pista e meia está liberada para os motoristas que trafegam na avenida. Ninguém se feriu.

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