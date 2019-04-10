Saúde

Capixabas amanhecem na fila para garantir vacina contra a gripe

Em uma unidade de saúde de Vila Velha, os moradores que fazem parte do grupo de risco chegaram às 6h

Publicado em 10 de abril de 2019 às 16:51 - Atualizado há 6 anos

Fila de pessoas que esperavam para tomar a vacina contra a gripe em Vila Velha Crédito: Caíque Verli

Esta quarta-feira foi o primeiro dia da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe. A movimentação nos postos já foi intensa nesse primeiro dia da campanha, que segue até o dia 31 de maio.

Só na Grande Vitória, pelo menos 102 postos de saúde terão doses para moradores que fazem parte do grupo de risco, que contempla crianças de seis meses a até 6 anos incompletos, idosos a partir dos 60 anos; gestantes; mulheres até 45 dias após o parto; trabalhadores da saúde; professores de escolas públicas e privadas; povos indígenas; portadores de doenças crônicas; população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional.

Capixabas amanhecem na fila para garantir vacina contra gripe

Na unidade de saúde de Vila Nova, em Vila Velha, às seis da manhã a fila já se formava. E antes mesmo das 8h30, quarenta pessoas aguardavam pela imunização. A Elizabeth Bauer, dona de casa de 65 anos, é uma das que decidiram ir logo pela manhã tomar a vacina. "Pra gente adianta mais rápido porque pega fila menor. Nos outros dias, a fila aumenta muito e tumultua também. Como moro perto, é melhor ir logo hoje", comentou.

Maurício José da Costa, aposentado de 70 anos, também preferiu ir nas primeiras horas de campanha: "Pra logo se prevenir também e fugir daquelas longas filas que se formam nos últimos dias".

Os primeiros da fila chegaram às 6h, mas a gerente da unidade, Leny Ventura, alerta que não é preciso madrugar nos postos de saúde. "Temos vacina para toda a população do grupo de risco e o período vai até o dia 31 de maio. Ou seja ainda tem tempo", garantiu.

No Estado, 1.036.563 pessoas estão aptas a receber a vacina. No Espírito Santo, somente em Vitória e em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Estado, haverá agendamento pela internet para o morador receber sua dose de vacina contra a gripe. Conforme previsto no calendário da campanha, no dia 4 de maio, um sábado, acontece o Dia de D em todas as unidades de saúde do país.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta