É O AMOR

Capixaba surpreende namorada com pedido de casamento durante voo

O casal estava junto há mais de quatro anos e viajava para São Paulo quando o pedido aconteceu

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 16:42 - Atualizado há 6 anos

Wesley contou com a ajuda das aeromoças para pedir a namorada Joice em casamento durante um voo Crédito: Divulgação/Arquivo Pessoal

Os passageiros de um voo de Vitória para São Paulo foram surpreendidos por um pedido inusitado na manhã desta terça-feira (30). O fisioterapeuta capixaba Wesley Santos Teixeira, 28 anos, pediu a namorada Joice Noville em casamento através do rádio interno da aeronave. O momento foi filmado por diversas pessoas que estavam no avião. Confira o vídeo:

Wesley e Joice estão juntos há 4 anos e já tinham marcado o casamento para janeiro de 2021. Porém, faltava o pedido oficial, que o fisioterapeuta resolveu fazer durante um voo para São Paulo.

Eu gosto de fazer surpresa e queria que esse pedido fosse especial. Algo que ficasse marcado para o resto da vida dela Wesley Teixeira, fisioterapeuta •

Para conseguir levar Joice no voo, Wesley inventou que ia participar de uma palestra importante em São Paulo e queria a companhia da namorada. Joice conta que não desconfiou de nada, nem mesmo do nervosismo do fisioterapeuta.

"Eu achei que ele estava indo para um Congresso. Perguntei várias vezes sobre a palestra, se ele precisava de ajuda, se queria treinar. Ele disse que estava tudo bem, só um pouco nervoso. Eu nunca imaginei que ele estava planejando me pedir em casamento", contou.

O PEDIDO

O pedido foi combinado com a companhia aérea no momento que Wesley embarcava. Ele conta que as aeromoças pediram que ele levantasse para ir ao banheiro, logo após o serviço de bordo, para que elas fechassem a cortina e ele fizesse o pedido pelo rádio interno do avião.

"Eu me levantei e fui para atrás da cortina. Elas chamaram a minha namorada pelo microfone e disse que eu queria falar algo. Foi quando eu fiz o pedido. Todo mundo ficou emocionado, aplaudiu. Foi melhor do que eu esperava", lembra. A resposta também era a que Wesley esperava, o tão aguardado SIM.

Eu fiquei paralisada na hora. Nunca imaginei que seria pedida em casamento desta forma. Foi bem inusitado, eu chorei de emoção. Nunca vou esquecer desse dia Joice Noville, estudante de fisioterapia •

