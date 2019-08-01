Capixaba surpreende namorada com pedido de casamento durante voo

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 16:42
- Atualizado há 6 anos
Os passageiros de um voo de Vitória para São Paulo foram surpreendidos por um pedido inusitado na manhã desta terça-feira (30). O fisioterapeuta capixaba Wesley Santos Teixeira, 28 anos, pediu a namorada Joice Noville em casamento através do rádio interno da aeronave. O momento foi filmado por diversas pessoas que estavam no avião. Confira o vídeo:
Wesley e Joice estão juntos há 4 anos e já tinham marcado o casamento para janeiro de 2021. Porém, faltava o pedido oficial, que o fisioterapeuta resolveu fazer durante um voo para São Paulo.
Para conseguir levar Joice no voo, Wesley inventou que ia participar de uma palestra importante em São Paulo e queria a companhia da namorada. Joice conta que não desconfiou de nada, nem mesmo do nervosismo do fisioterapeuta.
"Eu achei que ele estava indo para um Congresso. Perguntei várias vezes sobre a palestra, se ele precisava de ajuda, se queria treinar. Ele disse que estava tudo bem, só um pouco nervoso. Eu nunca imaginei que ele estava planejando me pedir em casamento", contou.
O PEDIDO
O pedido foi combinado com a companhia aérea no momento que Wesley embarcava. Ele conta que as aeromoças pediram que ele levantasse para ir ao banheiro, logo após o serviço de bordo, para que elas fechassem a cortina e ele fizesse o pedido pelo rádio interno do avião.
"Eu me levantei e fui para atrás da cortina. Elas chamaram a minha namorada pelo microfone e disse que eu queria falar algo. Foi quando eu fiz o pedido. Todo mundo ficou emocionado, aplaudiu. Foi melhor do que eu esperava", lembra. A resposta também era a que Wesley esperava, o tão aguardado SIM.
