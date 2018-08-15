Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Capixaba será indenizada em R$ 20 mil após ser agredida pelo namorado
Sul do ES

Capixaba será indenizada em R$ 20 mil após ser agredida pelo namorado

A mulher conta que durante uma festa de família, o namorado a acusou de flertar com um tio e passou a agredi-la com socos no rosto, na cabeça e puxões de cabelo

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 13:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 13:25
Mulher - agressão - feminicídio - ferimento Crédito: Reprodução/Pixabay
Uma mulher do Sul do Espírito Santo será indenizada em R$ 20 mil por danos morais e em R$ 1.467,41 por danos materiais depois de ter sido espancada pelo namorado em junho de 2017. O rapaz, que também quebrou o celular da namorada, responde criminalmente pelas acusações.
A mulher conta que durante uma festa de família, o namorado a acusou de flertar com um tio e passou a agredi-la com socos no rosto, na cabeça e puxões de cabelo, além de rasgar a roupa dela e fazer ameaças de morte contra ela e a filha.
Em depoimento, a mulher afirma que foi jogada para fora do veículo onde estava. Caída no chão, ela teria sido enforcada e chutada, sendo arrastada novamente para dentro do veículo pelo namorado. Certa de que seria assassinada, ela abriu a porta do veículo e pulou do carro em movimento, sendo acolhida por pessoas que estavam no local, e que evitaram que o homem continuasse a agredi-la.
Em sua defesa, o rapaz lamentou a ocorrência dos fatos, e afirmou que a namorada o instigava a ingerir bebidas alcoólicas e provocava ciúmes nele de maneira intencional. O réu argumentou, ainda, que não houve a intenção de matar, e que os danos aos dentes e ao couro cabeludo da namorada não ocorreram ou não foram causados por ele.
Capixaba será indenizada em 20 mil reais após ser agredida pelo namorado
> DO GOLPE DO 'NUDES' AO ESTUPRO VIRTUAL: MULHERES VIRAM ALVOS NO ES
O juiz entendeu, no entanto, que as fotos das lesões, o teor dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado confirmam a existência do fato criminoso e a responsabilidade do réu, que teria confessado a prática do ato ilícito.
"As declarações prestadas na esfera policial e as demais diligências realizadas até o momento, demonstram que há indícios da autoria por parte do denunciado, inclusive, o mesmo confessou perante Autoridade Policial que realmente agrediu a ex-companheira, desferindo-lhe socos, além de quebrar o telefone celular da vítima. A prisão do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública. A brutal agressão sofrida pela parte autora e a sua submissão a procedimentos médicos não configuram mero dissabor, mas verdadeiro abalo moral e ofensa aos direitos da personalidade inerentes a toda pessoa humana, sendo passível de reparação", concluiu o juiz.
Por fim, o juiz juiz explicou ainda que a responsabilidade civil é independente da criminal, nos termos do art. 935 do Código Civil, motivo pelo qual também existe na 1º Vara Criminal da Cidade a ação penal, onde o réu é acusado criminalmente pelos mesmos fatos narrados na ação cível em questão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados