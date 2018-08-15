Capixaba será indenizada em R$ 20 mil após ser agredida pelo namorado

Mulher - agressão - feminicídio - ferimento Crédito: Reprodução/Pixabay

Uma mulher do Sul do Espírito Santo será indenizada em R$ 20 mil por danos morais e em R$ 1.467,41 por danos materiais depois de ter sido espancada pelo namorado em junho de 2017. O rapaz, que também quebrou o celular da namorada, responde criminalmente pelas acusações.

A mulher conta que durante uma festa de família, o namorado a acusou de flertar com um tio e passou a agredi-la com socos no rosto, na cabeça e puxões de cabelo, além de rasgar a roupa dela e fazer ameaças de morte contra ela e a filha.

Em depoimento, a mulher afirma que foi jogada para fora do veículo onde estava. Caída no chão, ela teria sido enforcada e chutada, sendo arrastada novamente para dentro do veículo pelo namorado. Certa de que seria assassinada, ela abriu a porta do veículo e pulou do carro em movimento, sendo acolhida por pessoas que estavam no local, e que evitaram que o homem continuasse a agredi-la.

Em sua defesa, o rapaz lamentou a ocorrência dos fatos, e afirmou que a namorada o instigava a ingerir bebidas alcoólicas e provocava ciúmes nele de maneira intencional. O réu argumentou, ainda, que não houve a intenção de matar, e que os danos aos dentes e ao couro cabeludo da namorada não ocorreram ou não foram causados por ele.

Your browser does not support the audio element. Capixaba será indenizada em 20 mil reais após ser agredida pelo namorado

O juiz entendeu, no entanto, que as fotos das lesões, o teor dos depoimentos das testemunhas e o interrogatório do acusado confirmam a existência do fato criminoso e a responsabilidade do réu, que teria confessado a prática do ato ilícito.

"As declarações prestadas na esfera policial e as demais diligências realizadas até o momento, demonstram que há indícios da autoria por parte do denunciado, inclusive, o mesmo confessou perante Autoridade Policial que realmente agrediu a ex-companheira, desferindo-lhe socos, além de quebrar o telefone celular da vítima. A prisão do denunciado se faz necessária para garantia da ordem pública. A brutal agressão sofrida pela parte autora e a sua submissão a procedimentos médicos não configuram mero dissabor, mas verdadeiro abalo moral e ofensa aos direitos da personalidade inerentes a toda pessoa humana, sendo passível de reparação", concluiu o juiz.