Capixaba estudou em casa e teve nota para passar em 5 faculdades de Medicina

Leonardo Adriano - Aprovado em Medicina Crédito: Tv Gazeta Sul

Um jovem de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, começou fevereiro com a sensação de dever cumprido: conseguiu nota para passar em Medicina em cinco universidades públicas, estudando em casa. A escolhida de Leonardo Martins Adriano, de 19 anos, foi a Universidade de São Paulo (USP), considerada a melhor faculdade de medicina da América Latina.

Além da USP, as outras aprovações foram na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Universidade de Brasília (UNB), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Leonardo lembra do dia que as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) saíram e que começou a ver se tinha chances de ser aprovado. “Decidi jogar a minha nota para ver se entrava nessas universidades. Joguei na de Minas e vi que entrava, aí decidi que ia para Minas. Mas aí a família falou ‘por que você não tenta na USP?’. Nem tinha esperanças, mas tentei e vi que dava também. Eu não acreditei que eu iria para São Paulo até o último dia, quando saiu o resultado”, contou.

ROTINA DE ESTUDOS

Leonardo sempre estudou em escolas públicas e concluiu o ensino médio no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes). Sonhando com Medicina, começou a fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como treineiro e não foi muito bem da primeira vez.

Quando o ano decisivo chegou, ele percebeu que a rotina de estudos precisava ser intensificada. Além do período na escola, quatro horas diárias eram reservadas para o vestibular.

“Estudava metade, umas duas horas, ia para a academia e depois estudava mais duas horas. Eu me considero um exemplo de que é possível estudar em casa, fazendo cursinho on-line, o que sai muito mais em conta. Mas isso desde que você tenha disciplina, faça muitos exercícios”, disse.

As aulas só começam no final de fevereiro, mas ele já se prepara para morar na capital paulista e viver novos desafios. "Ainda não caiu a ficha que eu vou deixar meus pais, morar longe, bem longe", falou.

Leonardo comemora a vitória com a família: pai, mãe e irmãs são só orgulho Crédito: TV Gazeta Sul

Leonardo é filho do retificador Genivaldo Adriano e da servidora pública Alessandra Martins Adriano. Os pais contaram que sempre apoiaram o filho, mas também que sempre deixaram claro também que não tinham condições financeiras de arcar com os estudos.

“Particular, para nós, é impossível. Não é nem praticamente impossível, é impossível mesmo, não teria como. Pelo Fies também eu já tinha descartado”, contou Alessandra.