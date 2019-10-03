Capixaba é descoberta no Instagram, vira modelo e sonha em ser Miss ES

Morena de olhos verdes e com uma beleza que impressiona. Criada no bairro Resistência, na Grande São Pedro, a capixaba Aline Santtos, de 21 anos, sonhava com a carreira de modelo desde a infância.



Chegou a entrar em um curso, mas não teve condições financeiras de dar continuidade. Trabalhou como cuidadora de crianças, manicure e vendedora. Viu o sonho ficar distante.



Mas, pelo Instagram, recebeu o primeiro convite para ser modelo de maquiagem, em 2017. No ano seguinte, trabalhando em uma loja, chamou a atenção de outra pessoa e veio a segunda oportunidade. Em 2019, começou a atuar de vez na nova profissão. Agora ela tem outro desejo: ser Miss Espírito Santo.

Aline é a caçula de sete filhos e teve uma infância simples. "Vigiei criança desde os 12 anos, porque meus pais não tinham condições de me dar as coisas que eu queria. Comprava os meus brinquedos com esse dinheiro, porque na rua as pessoas tinham brinquedos e eu não podia ter. Meus irmãos também me ajudavam", se recorda.

O tempo passou e a jovem já tinha desistido de ser modelo. "Já nem pensava mais. Sempre sonhei, mas não sabia que existia essa profissão de modelo de maquiagem. Aí uma maquiadora me viu pelo Instagram, falou que estava precisando de modelo e queria fazer uma produção comigo. Fiz e depois comecei a trabalhar em uma loja de acessórios por alguns meses".

VIAGENS PELO BRASIL

Após sair da loja, a capixaba teve mais tempo para trabalhar como modelo. Daí em diante, Aline passou a viajar pelo Brasil. "Os maquiadores fazem contato pelo Instagram. Eles apresentam maquiagens em eventos e cada um leva uma modelo. Já fui para Belo Horizonte, Curitiba, Foz do Iguaçu, São José do Rio Preto e São Paulo...", lista.

Ao falar com a reportagem do Gazeta Online, Aline estava no aeroporto de Salvador, voltando de outro trabalho.

Por falar em avião, ela voou a primeira vez por conta da nova profissão.

Aline Santtos, modelo Cargo do Autor "Sempre tive vontade de viajar de avião, mas com minhas condições não conseguia. Hoje esse trabalho me proporciona"

CAPA DE REVISTA

Outra grande conquista para Aline foi ser capa de uma revista. "Foi muito marcante sair na capa de uma revista porque era um sonho. Saí no Guia Casar 2019".

RESISTÊNCIA

Atualmente, a jovem mora no bairro Santa Martha com o namorado, mas continua tendo um grande carinho pelo bairro onde viveu. "Gosto muito de Resistência e estou sempre por lá. Muitas pessoas do bairro me mandam mensagem, dizendo que estão torcendo por mim, que me conhecem desde a barriga da minha mãe e ficam felizes por me veem assim".

FAMÍLIA

Apesar de um pouco preocupados com a nova profissão da filha, a capixaba conta que os pais estão orgulhosos. "Era o sonho do meu pai que eu fosse modelo. Eles estão muito felizes, só ficam preocupados porque eu viajo sozinha".

Segundo Aline, ela e os irmãos ajudam os pais, que são idosos e não são aposentados. "Minha mãe era faxineira e o meu pai zelador".

MISS ES

Aline tomou gosto a pelo trabalho de modelo e tem um outro desejo para realizar: ser miss. Ainda está um pouco insegura e disse que precisa emagrecer. "Mas ser Miss Espírito Santo é um sonho".

