Capital terá até junho patinetes elétricos que rodam a 20 km/h

A arquiteta e urbanista Giulia Monfardini usa patinete elétrico: meio de transporte será disponibilizado para aluguel em Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória vai abrir licitação para implantar patinetes elétricos com velocidade máxima de até 20 quilômetros por hora na Capital. A expectativa é que a iniciativa esteja em funcionamento até junho de 2019. O anúncio foi feito na sexta-feira (14) de manhã pelo prefeito da Capital, Luciano Rezende, durante o evento sobre mobilidade urbana Mov.Cidade, no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

Segundo Luciano, a Capital tem 17 quilômetros de extensão e o uso de patinetes como alternativa para se locomover vai revolucionar o trânsito na cidade. Qualquer empresa que quiser participar do processo de licitação pode concorrer. Vamos ceder a concessão para aquela que trouxer mais benefícios para o morador de Vitória, comentou.

Questionado sobre o número de equipamentos que vão ser disponibilizados e como vai funcionar o aluguel dos patinetes, Luciano explicou que a empresa vencedora vai ficar responsável pelo estudo que vai definir essas informações. As próprias empresas vão identificar a demanda em Vitória. Não tenho uma data para abrir a licitação, mas a implantação vai acontecer ainda no primeiro semestre do ano que vem.

Com esse tipo de serviço em atuação no Rio de Janeiro e em São Paulo, a Yellow pretende participar do processo de licitação da Prefeitura de Vitória, segundo o representante da marca, Milton Achel, que também esteve no Mov.Cidade ontem.

Segundo a Yellow, é por meio de um aplicativo no celular que as pessoas conseguem identificar onde tem um patinete disponível. O desbloqueio do equipamento custa R$ 3, além do custo de R$ 0,50 por minuto pelo uso do patinete. O pagamento pode ser feito tanto em dinheiro como pelo cartão de crédito direto no app.

No caso da Yellow, a velocidade máxima permitida é de seis quilômetros por hora nas calçadas e 20 quilômetros por hora nas ciclovias.

Parte dos palestrantes do Mov.Cidade no auditório da Rede Gazeta Crédito: Fernando Madeira

MOSTRA

A primeira mostra de cinema e mobilidade urbana de Vitória e Vila Velha, a Mov.Cidade, também contou com palestras sobre as smart cities, as novas tecnologias de mobilidade, além do olhar da cidade por meio das bicicletas.