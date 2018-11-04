Candidatos do Enem ganham carona gratuita na Grande Vitória

Um dos carros utilizados na carona gratuita, oferecida pelo empresário, com placa de identificação Crédito: Diemison Lopes

Enem ), há aqueles casos de estudantes que perderam a prova porque chegaram atrasados. Neste ano, um empresário está decidido a tentar mudar essa situação: Diemison Lopes oferecerá caronas gratuitas para estudantes que realizarão a prova na Grande Vitória Todo ano, na época do Exame Nacional do Ensino Médio (), há aqueles casos de estudantes que perderam a prova porque chegaram atrasados. Neste ano, um empresário está decidido a tentar mudar essa situação: Diemison Lopes oferecerá caronas gratuitas para estudantes que realizarão a prova na. A ação ocorre de 11 horas até 12h30 neste domingo (04) e no próximo (11).

O idealizador da iniciativa, que possui uma empresa de rastreamento e bloqueio de veículos, conta que a ideia veio após um dos funcionários dizer que iria fazer a prova do Enem. "Outras pessoas da empresa falaram que ele chegaria atrasado. Comecei a pensar que normalmente muitos realmente chegam e, como temos três carros, e não trabalhamos no final de semana, decidi usá-los", explica.

O empresário Diemison Lopes (centro) e os funcionários que participam da carona gratuita para estudantes que fazem o Enem neste domingo (04) Crédito: Reprodução/Facebook

As rotas definidas são as seguintes: Açougue Amazonas (Bairro de Fátima) x Salesiano (Avenida Vitória); Supermercado Internacional Porto de Santana (Cariacica) x Faculdade Pio XII (Campo Grande) e Campina Grande (Cariacica) x EMEF Talma Sarmento de Miranda (Cariacica).

Os pontos de partida foram escolhidos com base em dois critérios: pela proximidade de onde moram os funcionários e onde terá mais fluxo de pessoas: "Meu funcionário, que fará o Enem, vai sair do bairro onde mora, em direção à escola. E eu daqui do meu bairro também".

Os funcionários toparam de primeira participar a ação. "Primeiro perguntaram: é sério? Já que não trabalhamos aos finais de semana. Eu pensei que, se podemos ajudar e evitar que alunos cheguem atrasados, por que não? Então, vamos dar caronas! É o que podemos fazer pelo próximo e gerar impacto".

Os três carros estarão com uma placa escrito "carona gratuita" e os funcionários estarão uniformizados para organizar a ação. Se você precisa de carona para chegar onde vai fazer a prova, basta ir até o ponto de encontro e apresentar o cartão de inscrição do Enem.