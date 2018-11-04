Candidatos começam a deixar locais de prova do Enem 2018 no ES

Duas horas após o início do primeiro dia do Enem 2018, já se pode ser observada a saída de estudantes dos locais de prova. Em Vitória, mais especificamente no Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Jucutuquara, Mara de Carvalho Silva, a primeira a sair.

Confiante ao deixar o local, a microempreendedora disse que o exame foi tranquilo. "A prova estava tranquila. A redação foi com um tema atual e fácil de desenvolver. Senti que tinha algumas pegadinhas em Ciências Humanas e Linguagem, mas acho que me dei bem", disse ela que tenta uma vaga em Psicologia.

04/11/2018 - Mara de Carvalho Silva foi a primeira candidata do Enem 2018 a sair do Ifes, em Vitória Crédito: Caíque Verli

Jéssica Martins, 25 anos, consultora de vendas. Saiu sem fazer a redação. "Os enunciados das questões estavam grandes, o que embolou a minha cabeça. Na hora da redação, me deu um branco e não consegui escrever", lamentou Jéssica, que pensa em fazer o curso de Administração ou Marketing.

04/11/2018 - Jéssica Martins, 25 anos, consultora de vendas, saiu sem fazer a redação do ENEM 2018 Crédito: Caíque Verli

Peterson Ferreira Loureiro, 21 anos, cursa Design de Games e estava fazendo o Enem. O motivo, segundo ele é para "não deixar a cabeça parada". "Os textos do Enem são muito grandes. A maior dificuldade é a interpretação desses textos porque chega uma hora que sua vista cansa de ler".

Peterson Ferreira Loureiro, 21 anos, cursa Design de Games e resolveu fazer o Enem 2018 Crédito: Caíque Verli

A vendedora Thaynara Ataner Oliveira de Almeida, de 21 anos, ainda não sabe qual curso escolher e achou a prova com muitas questões parecidas. Sobre a redação, a mesma achou que o tema faz parte do seu dia a dia, assim, não estranhou e acha que se saiu bem na prova.

04/11/2018 - A vendedora Thaynara Ataner Oliveira de Almeida, de 21 anos, fez o Enem 2018 neste domingo (4) e achou o tema da redação fácil Crédito: Vando Lopes

O casal de namorados Rafael Sousa Olegario, 17 anos, e Vitória Loiola Moraes, 17 anos, que pretendem ingressar em Direito e Nutricão, respectivamente, acharam o tema da redação muito complexo e passível de ser confundido com Fake News. Ambos, que fizeram a prova pela primeira vez, acharam o exame extenso e cansativo demais.





O casal de namorados Rafael Sousa Olegario, 17 anos, e Vitória Loiola Moraes, 17 anos, que fazem o Enem pela primeira vez Crédito: Carolina Wassoller

Diego Oliveira de Jesus, 35, é empresário e tem um restaurante de comida saudável. Ele está fazendo o Enem para tentar Veterinária. Achou a prova tranquila porque abordou temas atuais e cotidianos. Também disse: "A redação foi fácil porque falar de influenciar pela internet, é algo que está acontecendo muito!"

Diego Oliveira de Jesus, 35, empresario e possui restaurante de comida saudável, está fazendo o Enem para tentar Veterinária Crédito: Vando Lopes

Yago Cavalcante Deorce, 18, é estudante do 2º ano e está fazendo Enem para treinar para o próximo ano. Ele disse que não esperava o tema da redação,, que achou confuso, mas depois conseguiu dar seguimento.

Yago Cavalcante Deorce, 18, é estudante do 2º ano e está fazendo Enem para treinar para o próximo ano Crédito: Vando Lopes

* Com informações de Caíque Verli, Vando Lopes, Carolina Wassoller