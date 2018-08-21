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Prisão

Candidato a deputado é preso em Linhares

Homem de 45 anos foi detido por porte ilegal de arma e por dirigir com a carteira de habilitação suspensa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 ago 2018 às 21:02

Publicado em 20 de Agosto de 2018 às 21:02

Abordagens da PRF nas estradas que cortam o ES Crédito: Facebook | PRF
Um homem de 45 anos, candidato a deputado estadual, foi preso na manhã desta segunda-feira (20), no bairro Canivete, em Linhares, região Norte do Estado. O nome dele não foi informado. A prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
> Pela 1ª vez no ES, CNH de motorista com dívidas será suspensa
O acusado foi abordado enquanto dirigia, mas sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está suspensa. Além disso, uma pistola foi encontrada com ele.
Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e no artigo 307 (violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código). Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Linhares, informa a nota.
> Após beber e dirigir, 4 pessoas recorrem por dia para ter CNH de volta

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