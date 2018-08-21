Candidato a deputado é preso em Linhares

O acusado foi abordado enquanto dirigia, mas sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) está suspensa. Além disso, uma pistola foi encontrada com ele.

Em nota, a Polícia Civil informou que o conduzido foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e no artigo 307 (violar a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor imposta com fundamento neste código). Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Linhares, informa a nota.