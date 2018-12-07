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Cesan

Cancelada manutenção que poderia deixar mais de 120 bairros sem água

De acordo com a Cesan, a previsão de chuva interfere na segurança do trabalho para realização dos serviços elétricos e mecânicos

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 18:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 18:49
Crédito: Arquivo/A GAZETA
Devido à previsão de fortes chuvas no Espírito Santo, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) suspendeu a manutenção preventiva, que aconteceria no sábado (8), no Sistema Santa Maria da Vitória. Pelo menos 126 bairros ficariam sem abastecimento.
De acordo com a companhia, a chuva interfere na segurança do trabalho para realização dos serviços elétricos e mecânicos. A manutenção será reprogramada posteriormente.
> Ruas de Muniz Freire ficam alagadas após chuva
A justificativa da Cesan para o plano de manutenções é a chegada do verão, momento em que o consumo de água no Estado aumenta, em especial com a chegada dos turistas. 
> Chegada de frente fria traz chuva forte para o ES
 

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