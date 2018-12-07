Cancelada manutenção que poderia deixar mais de 120 bairros sem água

Devido à previsão de fortes chuvas no, asuspendeu a manutenção preventiva, que aconteceria no sábado (8), no Sistema Santa Maria da Vitória.

De acordo com a companhia, a chuva interfere na segurança do trabalho para realização dos serviços elétricos e mecânicos. A manutenção será reprogramada posteriormente.

A justificativa da Cesan para o plano de manutenções é a chegada do verão, momento em que o consumo de água no Estado aumenta, em especial com a chegada dos turistas.