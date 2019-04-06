Caminito capixaba? Bairro de Vitória ganha um cantinho da Argentina

Rua e casas ganharam novas cores inspiradas na cidade de Caminito, na Argentina (foto) Crédito: Divulgação

Argentina está surgindo, pincelada após pincelada, na Rua Nair de Paula Koehler, no Bairro República, em Vitória. As cinco casas da via estão ganhando formas e cores que lembram um dos pontos turísticos mais famosos no nosso país hermano: o Caminito. Um pedacinho daestá surgindo, pincelada após pincelada, na Rua Nair de Paula Koehler, no, em. As cinco casas da via estão ganhando formas e cores que lembram um dos pontos turísticos mais famosos no nosso país hermano: o Caminito.

La Dolina e das empresas Cidade Quintal e da Coral. De longe já dá para ver o colorido das fachadas. Um desses imóveis pertence ao aposentado Manoel Euzébio da Silva que, com seus 86 anos, está participando ativamente da mudança no visual da casa onde mora. Aos moradores coube só ceder a fachada. O projeto foi pensado e desenvolvido em uma parceria do restaurantee das empresas Cidade Quintal e da Coral.

“Passaram a ideia para nós e eu gostei muito. Já queria pintar a fachada e aí veio essa oportunidade sem eu precisar gastar nada”, explica o aposentado Manoel Euzébio.

Passaram a ideia para nós, e eu gostei muito. Já queria pintar a fachada, e aí veio essa oportunidade sem eu precisar gastar nada Manoel Euzébio da Silva, aposentado

Quem apresentou a ideia para ele foram os sócios Emilio Farfán e Ivan di Cesare. Eles são responsáveis por um restaurante argentino vizinho às casas e viram no projeto uma forma de estreitar laços com a vizinhança.

“Essa rua estava escura e isolada, passou a ter um movimento bem interessante e os vizinhos sempre foram muito parceiros com a gente, sempre com muita paciência mesmo. Foi como um flash, que imaginamos tudo pintado como La Boca (bairro da cidade de Buenos Aires, na Argentina) e depois pensamos que seria um jeito de devolver para eles um pouquinho de tudo que eles deram pra gente”, justifica Emilio.

Pensamos que seria um jeito de devolver para os moradores um pouquinho de tudo que eles deram pra gente Emílio Farfán

Depois que o projeto estava pronto, os idealizadores foram de casa em casa explicando qual era objetivo do projeto e como ele seria feito. A ideia principal da iniciativa, ele lembra, é revitalizar a via.

“Enquanto a gente apresentava, eles já começavam a imaginar como iria ficar. Eles mesmo foram projetando ideia do que poderia ser feito”, descreve.

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Juliana Lisboa é uma das coordenadoras do Cidade Quintal, empresa que está executando o projeto, e afirma que todo o planejamento criativo foi feito com a colaboração dos moradores.

“Foi uma criação conjunta da gente com os moradores. Nossa inspiração era o Caminito, mas levamos em consideração que aqui são pessoas diferentes, com contextos diferentes. Os moradores tiveram voz ativa na escolha das cores, por exemplo”, lembra Juliana. A pintura das fachadas dos imóveis começou no último dia 13 e deve ser concluída em até três semanas.