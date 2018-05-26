Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve

Caminhoneiros liberam ponto na BR 101, na Serra

Greve dos caminhoneiros avança para o sexto dia e continuam com 14 pontos de retenção nas rodovias federais do Espírito Santo

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 11:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 11:39
Mesmo com anúncio de redução dos impostos, os caminhoneiros prometeram continuar as paralisações Crédito: Nelson Andrade
Um dos pontos de protesto dos caminhoneiros, na BR 101, na Serra, foi liberado na manhã deste sábado (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros que estavam reunidos na altura do Posto Brun, no km 247, deixaram o local espontaneamente. 
No entanto, apesar das ameaças da retirada dos caminhoneiros pelas forças armadas, o protesto continua em outros 14 pontos de rodovias federais no Espírito Santo. 
Os pontos na BR 101 são nos quilômetros 137 e 159, em Linhares; quilômetro 204, no trevo de João Neiva; quilômetro 214, no trevo de Aracruz; quilômetro 285, na rodovia do Contorno, em frente ao posto Santa Rita, em Cariacica; quilômetro 304, trevo com a BR 262 em frente ao posto Flecha, em Viana; quilômetro 376, em Iconha;  e quilômetro 414; no trevo da Safra, em Itapemirim.
Na BR 262 há pontos de protesto no quilômetro 95, na Fazendo do Estado, em Pedra Azul, Domingos Martins; e no quilômetro 156, em Ibatiba.
Na BR 259 os caminhoneiros estão nos quilômetros 46 e 51, em Colatina, e o quilômetro 100 em Baixo Guandu. Já na BR 447 há retenção no quilômetro 13,7 no trevo de acesso ao posto Capuaba, em Vila Velha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem é morto a tiros durante festa de aniversário em Cariacica
Homem é morto e mulher baleada durante festa de aniversário em Cariacica
Crime aconteceu entre os bairros Santo André e São José, na noite de sábado (25); vítima foi atingida no pescoço após discussão
Mulher é baleada no pescoço após ser chamada por suspeito em Vitória
Imagem de destaque
Frango assado: 6 receitas para um almoço de domingo especial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados