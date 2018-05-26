Caminhoneiros liberam ponto na BR 101, na Serra

Mesmo com anúncio de redução dos impostos, os caminhoneiros prometeram continuar as paralisações Crédito: Nelson Andrade

Um dos pontos de protesto dos caminhoneiros, na BR 101, na Serra, foi liberado na manhã deste sábado (26). Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros que estavam reunidos na altura do Posto Brun, no km 247, deixaram o local espontaneamente.

No entanto, apesar das ameaças da retirada dos caminhoneiros pelas forças armadas, o protesto continua em outros 14 pontos de rodovias federais no Espírito Santo.

Os pontos na BR 101 são nos quilômetros 137 e 159, em Linhares; quilômetro 204, no trevo de João Neiva; quilômetro 214, no trevo de Aracruz; quilômetro 285, na rodovia do Contorno, em frente ao posto Santa Rita, em Cariacica; quilômetro 304, trevo com a BR 262 em frente ao posto Flecha, em Viana; quilômetro 376, em Iconha; e quilômetro 414; no trevo da Safra, em Itapemirim.

Na BR 262 há pontos de protesto no quilômetro 95, na Fazendo do Estado, em Pedra Azul, Domingos Martins; e no quilômetro 156, em Ibatiba.