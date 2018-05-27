Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Greve continua

Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas e fazem missa em Viana

A paralisação, de acordo com os motoristas, continua por tempo indeterminado

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 12:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 12:15
Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas, motociclistas e fazem missa em Viana Crédito: Vitor Jubini
Os caminhoneiros que estão parados em Viana, no Espírito Santo, ganharam o apoio de inúmeros ciclistas que chegaram ao local na manhã deste domingo (27). Além deles, um bispo missionário da Igreja Apostólica Vetero Carólica - Fidelitas no Estado, Dom Reinaldo, foi até a BR celebrar uma missa pedindo apoio à greve, que continua por tempo indeterminado.
A Igreja Apostólica Vetero Católica é formada por um grupo de dissidentes da Igreja Católica tradicional, como explicou o então arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha, em nota oficial emitida pela Arquidiocese da Capital.
Segundo os motoristas, neste sábado (26) dois caminhoneiros foram embora. Para evitar multas, os caminhões que estavam no acostamento estão alocados em duas propriedades particulares do entorno. Procurada, a  Secretária de Estado de Segurança Pública (Sesp) prometeu divulgar um balanço da situação do Espírito Santo até a tarde deste domingo. 
De acordo com Dom Reinaldo, ele já esteve no local na sexta-feira (25) e apoia o movimento que ele chama como "do povo brasileiro". "Estou aqui para apoiar esses trabalhadores, chefes de família, lutando pela classe trabalhadora do Brasil. Eu apoio a greve assim como apoio os movimentos em favor da intervenção das forças armadas", declara, completando: "(O movimento é) em prol de todo povo honesto que levanta de madrugada para trabalhar, que está sendo explorado por esse governo tirano, comunista e escravagista que vem colocando nos ombros do povo os fardos pesados de altos impostos devido à corrupção generalizada".
MISSA PARA CAMINHONEIROS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO
Também na manhã deste domingo (27), uma missa foi celebrada pelo padre Maickon em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo. 
Missa para caminhoneiros em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo Crédito: Internauta/Gazeta Online

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados