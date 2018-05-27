Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas e fazem missa em Viana

Caminhoneiros ganham apoio de ciclistas, motociclistas e fazem missa em Viana Crédito: Vitor Jubini

Os caminhoneiros que estão parados em Viana, no Espírito Santo, ganharam o apoio de inúmeros ciclistas que chegaram ao local na manhã deste domingo (27). Além deles, um bispo missionário da Igreja Apostólica Vetero Carólica - Fidelitas no Estado, Dom Reinaldo, foi até a BR celebrar uma missa pedindo apoio à greve, que continua por tempo indeterminado.

A Igreja Apostólica Vetero Católica é formada por um grupo de dissidentes da Igreja Católica tradicional, como explicou o então arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilha, em nota oficial emitida pela Arquidiocese da Capital.

Segundo os motoristas, neste sábado (26) dois caminhoneiros foram embora. Para evitar multas, os caminhões que estavam no acostamento estão alocados em duas propriedades particulares do entorno. Procurada, a Secretária de Estado de Segurança Pública (Sesp) prometeu divulgar um balanço da situação do Espírito Santo até a tarde deste domingo.

De acordo com Dom Reinaldo, ele já esteve no local na sexta-feira (25) e apoia o movimento que ele chama como "do povo brasileiro". "Estou aqui para apoiar esses trabalhadores, chefes de família, lutando pela classe trabalhadora do Brasil. Eu apoio a greve assim como apoio os movimentos em favor da intervenção das forças armadas", declara, completando: "(O movimento é) em prol de todo povo honesto que levanta de madrugada para trabalhar, que está sendo explorado por esse governo tirano, comunista e escravagista que vem colocando nos ombros do povo os fardos pesados de altos impostos devido à corrupção generalizada".

MISSA PARA CAMINHONEIROS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO

Também na manhã deste domingo (27), uma missa foi celebrada pelo padre Maickon em Barra de São Francisco, no Norte do Espírito Santo.